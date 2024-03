Jessi Uribe se sinceró con sus seguidores sobre el supuesto embarazo de Paola Jara; ¿sí esperan bebé?

Jessi Uribe es un reconocido cantante de música popular que saltó a la fama luego de su participación en ‘A Otro Nivel’ y ‘La Voz’ reality en el que perteneció al equipo de Fanny Lu, el cantante saltó al estrellato luego de interpretar canciones como ‘Repítela’ y ‘Dulce Pecado’. Su relación con Paola Jara es uno de los pilares de su vida persona y profesional, muchos de sus seguidores apoyan la carrera de ambos y Jessi, constantemente en sus redes sociales busca publicar partes de su relación con Paola.

Jessi Uribe abrió una caja de preguntas en sus redes sociales, y uno de sus seguidores le preguntó sobre el posible embarazo de Paola Jara, pues aunque Jessi tiene cuatro hijos con su exesposa, Paola ha expresado su gran amor a los pequeños, pero no ha concretado el tener hijos con Jessi. El bumangués desmintió por medio de sus historias el embarazo de su esposa, y dijo de manera jocosa: “Sí, Paola lleva cinco años embarazada, ¿por?”, por esto, se entiende que en los planes de la pareja no está tener hijos.

Cabe resaltar, que en el momento, Jessi como Paola Jara están embarcados en una gira por varios países del mundo, y quieren llevar su música a muchas ciudades. Ambos están en sus proyectos separados, buscando su propio desarrollo, pero sin duda, en cada oportunidad que tienen se expresan por medio de sus redes lo mucho que se extrañan con varios detalles que han enseñado en sus redes, como las flores que recibió Jessi de Paola, llenas de buenos deseos antes de su gira.

Recomendados

Jessi Uribe y su historia en la música

Jessi Uribe compartió cómo comenzó a componer canciones para sus colegas, revelando que desde el año 2016 se dedica a escribir letras. En varias ocasiones, tocó las puertas de artistas como Jhon Alex Castaño, Francy, Jhonny Rivera y Paola Jara. Paola Jara fue la segunda artista en grabar una de sus canciones, lo que marcó uno de los primeros acercamientos entre ellos. Jessi mencionó: “En el 2016 comencé a escribir y le envié canciones a muchos artistas, me dejaron en visto, pero los entiendo porque eran muchos mensajes. Francy fue la primera que me contestó y me grabó dos canciones, la segunda fue Pao”.

Además, Jessi Uribe anunció un nuevo tour por el país en el que buscará llenar varias ciudades de Colombia con sus canciones. Esta gira también incluirá otros países como Chile, Venezuela, Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica y México, este último con el cual el cantante tiene una gran conexión. ‘Despechados 2024′ es un agradecimiento a sus seguidores por su apoyo y un momento para seguir extendiendo su talento y conexión con el público.