“Siento que renací”: Epa Colombia confesó cómo su hija transformó su vida luego de su llegada al mundo

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, es una creadora de contenido que saltó a la fama gracias a sus diversas apariciones en plataformas digitales como Instagram y TikTok. Aunque resultó siendo el centro de críticas en varias ocasiones, la bogotana decidió darle un nuevo rumbo a su carrera convirtiéndose en empresa, lo que ha traído consigo que actualmente cuente con una amplia fortuna. Misma, que le permitió convertirse en madre a través de la fecundación in vitro. Luego de varios meses de espera por fin se dio la anhelada llegada de su bebé Daphne Samara y ahora ‘Epa Colombia’ confesó cómo su hija transformó su vida luego de su llegada al mundo.

La pequeña nació el pasado martes 9 de abril en un hospital de Bogotá, luego de que la ‘influencer’ rompiera fuente mientras que se encontraba en su hogar. Los momentos fueron grabados por otro de sus familiares, mostrando los fuertes dolores que tuvo que atravesar antes y durante su estancia en urgencia que posteriormente fueron controlados para así tener un cesárea óptima.

Aunque son pocos los días que Daphe lleva en el mundo el sinfín de emociones por parte de sus dos mamás han sido las protagonistas. Si bien, durante las primeras horas Daneidy estuvo ausente tiempo más tarde se mostró cargando a su deseada bebé y estando al pendiente de cada uno de los cuidados que se deben tener durante sus primeros meses de vida.

La empresaria aprovechó para compartir el nuevo significado que trajo a su vida la pequeña, compartiendo una imagen junto a ella: “Estoy tan feliz siento que renací. Me siento muy feliz. Tenía tanto miedo, pero tanto que mis miedos me vencieron cuando vi a Daphe”, fueron las declaraciones de la ‘influencer’

Otro de los detalles que terminó revelando fue que su hija se parece mucho a ella y no puede estar más feliz por esto, además de que llegó al mundo con un buen estado de salud y es muy juiciosa, mientras que ella sigue recuperándose de este proceso que no terminó siendo para nada sencillo. A largo del proceso de parto, Daneidy estuvo acompañada por sus padres y su pareja, Karol Samantha, quien también no veía la hora de que llegara Samara para completar así su familia.

Por lo pronto se desconoce hasta el momento la fecha en la que ‘Epa Colombia’ regresará a su hogar para ahora sí disfrutar de principio a fin de su bebé, pues logró cumplir uno de los sueños más anhelado por ella.