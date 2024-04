Daneidy Barraera, conocida como ‘Epa Colombia’ ha sido una de las figuras públicas que dejó el internet hace un poco más de diez años. Después de esto, su popularidad siguió creciendo como espuma y generando polémica en redes sociales por sus constantes comentarios, y peleas con otras figuras públicas como Yina Calderón, con quien ahora tiene una buena relación después de varios años de controversias.

Durante el 2023, Daneidy Barrera le comentó a sus seguidores en redes sociales que sería madre por primera vez tras someterse al proceso de fecundación in vitro. Dicha noticia le causó gran alegría a quienes la han apoyado dejándole mensajes de apoyo, pero fue criticada por aquellas personas conservadoras quienes no aceptaban su método de fecundación y su relación amorosa con Karol Samantha. Sin embargo, la empresaria ha demostrado que dichos comentarios no le afectan para nada.

¿Dejaron el odio? internautas felicitaron a ‘Epa Colombia’ por el nacimiento de su bebé

Hace tan solo unos días, Daneidy comentó que ya estaba teniedo contracciones, la primera señal para entrar el labor de parto. Pero no fue sino hasta el pasado 9 de abril cuando notificó sus seguidores con una publicación que ya había nacido su hija Daphne Samara en la capital del país.

Pero contra todo pronóstico, la empresaria recibió bastante apoyo en sus redes sociales por el nacimiento de su primera hija con comentarios como “Amo cuando un bebé es deseado y planeado, que viva siempre el amor”, “Todos los bebes del mundo debieran ser tan deseados con tanto amor y responsabilidad”, “No es por nada pero que bebé tan hermosa”, “Por fin una que muestra a su bebé sin tanta vaina y misterio”, “No existe suerte más grande en este mundo que nacer siendo un bebé deseado!”.