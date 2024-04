“Le tenía miedo” Julián Trujillo contó las razones del porqué lo asustaba Culotauro

Julián Trujillo es un afamado actor bogotano de 47 años. Se le conoce por importantes papeles como el de ‘Álvaro Rojas’ en la serie “Enfermeras”, así como por su participación en producciones como “Francisco el Matemático”, “La Ley del Corazón” y “Perfil Falso”.

Por otro lado, Culotauro es un comediante que estuvo involucrado en intensos enfrentamientos dentro de “La casa de los famosos Colombia”, un reality producido por el Canal RCN y ViX. En un episodio reciente, Julián Trujillo y Culotauro tuvieron un tenso intercambio de palabras, donde Trujillo acusó a Culotauro de ser un “desequilibrado mental”.

Este incidente generó una amplia gama de reacciones entre el público y evidenció las complejas dinámicas dentro del programa. Algunos espectadores apoyaron a Trujillo, mientras que otros criticaron su forma de expresarse, subrayando la importancia de abordar los temas de salud mental con respeto y empatía.

Recomendados

Tras la salida del comediante de ‘La casa de los Famosos’, el actor Julián Trujillo le contó a sus compañeros las razones y motivos que lo llevaron a decirle a su compañero la polémica frase “desequilibrado mental”.

“El man llegaba y se sentaba al lado mio y se empezaba a reír de la nada y yo pensaba este man me va a hacer algo, pero yo no sentía nada por qué el man ni me tocaba ni se sobrepasaba, yo me empecé a preocuparme fue cuando me empezó a tocar de manera molesta y eso me asusto mucho”, le contó a sus compañeros mientras sostenían una conversación.

También contó que cuando el lo veía acercarse prefería ocultarse o irse para otro lado, cabe aclarar que la posición y comentarios de Julián Trujillo no definen la personalidad ni la forma de ser de Culotauro.

Julián Trujillo confesó que le tenía miedo a Camilo Díaz | La casa de los famosos #LaCasaDeLosFamosos | https://bit.ly/3SU6Jgt | Julián Trujillo reveló que le temía a Camilo Díaz, debido a sus extrañas actitudes. 😳😬 #LaCasaDeLosFamososCol, una producción del Canal RCN y ViX. Posted by Canal RCN on Wednesday, April 10, 2024

Para aquellos que deseen vivir la experiencia en tiempo real, la transmisión en vivo a través de la app de ViX les permite estar conectados las 24 horas del día, asegurándose de no perderse ni un solo instante de esta apasionante competencia o por las noches a través del Canal RCN.