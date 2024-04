Julián Trujillo de ‘La Casa de los Famosos’ se defendió de quienes lo tildan de ‘cochino’ por no bañarse

La convivencia de ‘La Casa de los Famosos’ de RCN y Vix, sigue siendo un tema que despierta la curiosidad de los televidentes, muestra de esto fueron las reacciones que generó la confesión de uno de los participantes, quien reveló las razones por las que, en lo que lleva del concurso ha optado por no bañarse, hecho que puede representar una incomodidad para sus compañeros.

Ser grabado 24/7 y el compartir este tiempo con personas que desconocían ha representado un gran reto para muchas de las celebridades que aún siguen en batalla por el jugoso premio final; cocinar, realizar el oficio, e incluso asearse, se ha convertido en algo bastante tedioso para algunos, dentro de ellos Julián Trujillo, mismo que decidió revelarle a Mafe Walker, las razones por las que casi no se ha bañado desde que entró al reality el pasado domingo 11 de febrero.

“Para mí bañarme es el agua, acuérdate que soy agua. Cuando estoy contento me baño, cuando no, tiendo a no bañarme. El agua me activa, así sea fría, caliente o tibia, como sea; tanto que afuera siempre tengo la sensación de que si yo no me baño, no empieza mi día; pero como uno tiene muchas cosas que hacer, a veces digo “mi día empieza desde que salgo de la casa, ‘bañadito’ y ‘arregladito’”, pero como aquí nunca salgo de la casa”, expresó el actor.

¿Quiénes han sido eliminados de ‘La Casa de los Famosos’?

Este concurso va a mil por hora, y ya son once los famosos que le han dicho adiós a la competición, nueve de ellos por eliminación, uno por renuncia debido a complicaciones en su salud, Sebastián Gutiérrez, y otra eliminada por ‘El Jefe’, Nanis Ochoa; a este dúo se le suman: Beto Arango, Naren Daryanani, Isabella Santiago, Johana Velandia, Nataly Umaña, ‘Culotauro’, Juan David Zapata y Sandra Muñoz.