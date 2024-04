Entre lágrimas Piter Albeiro recordó al comediante que lo ayudó a volverse millonario

Piter Albeiro es un humorista colombiano, cuyo nombre de pila es Ómar Alejandro Leyva. Se ha destacado por su estilo cómico y su participación en programas de televisión y presentaciones en vivo. Además, está radicado en Miami, Estados Unidos, donde tiene un negocio de renta de carros de lujo.

Recientemente, se vio envuelto en una polémica en redes sociales debido a cuestionamientos sobre el origen de su riqueza.

El fuerte cruce entre Piter Albeiro y una activista digital inició por que ella cuestionó el origen de su patrimonio y lo publicó en las redes sociales. La activista, identificada como ‘Marce’, género polémica tras decir que la fortuna de Piter Albeiro en Estados Unidos, venía de actividades ilícitas y no como humorista y empresario.

El comediante respondió y anunció que tomaría medidas legales en contra de la mujer por injuria y calumnia. César Corredor, también conocido por su papel de ‘Barbarita’, salió en defensa de Albeiro, criticando a la usuaria por iniciar la difamación y respaldando el derecho del comediante a defenderse legalmente.

Pero no solo fue en esta situación que César Corredor más conocido como ‘Barbarita’ defendió a su amigo y colega Piter Albeiro. De hecho, en una reciente entrevista que concedió Piter a la emisora ‘Olímpica’, contó el agradecimiento que siente por César Corredor tras salir de la cárcel por un crimen que no cometió.

“Cuando yo salí en libertad, obviamente yo salí más limpio que la nalga de un bebé, y claro no tenía mucho dinero y me llama Gonzalito Acosta el de Sábados Felices y me dice oiga hermano, felicitaciones me contaron que salió inocente, hermano necesito que venga a grabar”, inició diciendo Piter Albeiro.

En ese momento el humorista no tenía dinero y no contaba con los pasajes para poder viajar de Bucaramanga a Bogotá, fue entonces que César Corredor quien también se encontraba en la ciudad de Bucaramanga lo llevo a la terminal y le dio una buena suma de dinero para que este pudiera grabar y lograra el éxito que tiene hoy en día.

Entre lágrimas, el humorista y empresario Piter Albeiro recodó cuando Cesar Corredor 'Barbarita' lo apoyo en el momento que más lo necesitaba.

Ante esas palabras César Corredor mostró su cariño y expresó: “Yo sabía que él estaba destinado para cosas grandes, siempre lo hemos apoyado y admirado, porque es donde uno dice el alumno superó al maestro”.