Mr. Black se despidió de su vida en Colombia: estas son las razones

Yuranis León y Mr. Black conforman una de las parejas más sólidas y estables en el mundo de la farándula nacional gracias a su historia de amor rodeada de fidelidad, compromiso, y apoyo mutuo para impulsar sus carreras musicales. Ahora que dieron a conocer sus cambios de planes y de vida, generaron curiosidad entre sus seguidores que se cuestionan el por qué abandonan Colombia junto a sus hijos.

“Seguramente si me hubiera preparado para este momento no hubiese sido capaz de dar el paso sé que esto es solo un hasta luego para abrir puertas grandes, llenas de éxito, desde cero sin ningún miedo, no es fácil dejar una vida para ir en busca de una mejor, pero sé que de esto DIOS nos trae bendiciones por montón”, escribió Yuranis León en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Además, en su video de recopilación y despedida, la esposa de Mr. Black dejó claro a sus seguidores y a los de su esposo, que a pesar de cambiar de lugar de residencia, no dejarán de lado a su comunidad y sus proyectos profesionales que lograron durante varias décadas en Colombia. “Aquí dejo el primer amor de mamá, mis perritos, grandes y maravillosos amigos, mi equipo de trabajo. Pero antes que extrañarlos es decirle GRACIAS porque creyeron, estuvieron hasta el último momento. Gracias a todas las marcas que creen en mí, tenemos yura para rato”, acotó la cantante.

Las razones del cambio de residencia de Mr. Black

Ni Mr. Black ni Yuranis León dieron motivos claros de su cambio de vida, pero entre líneas dejaron saber que le apuntan a nuevos proyectos para continuar haciendo de la champeta su legado musical.

Es por ello que La Red del Canal Caracol, se dio a la tarea de revelar lo que hay detrás del viaje a Estados Unidos de la pareja: “Les dieron la residencia según nos contó la intérprete de ‘Sailor Moon’ y por eso decidieron radicarse allá por un tiempo y aprovechar para abrir más las puertas del género de la champeta”, aseguró el programa de televisión.

Por su parte, Mr. Black no dio detalles a sus seguidores, pero sí ha mostrado por medio de sus historias de Instagram lo bien que la está pasando con su esposa y su hija en su nueva vida, además de mostrar un poco de las calles por las que ahora transita en Estados Unidos.