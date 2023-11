“No hay manera de superar esta pérdida”, Mr. Black recordó con dolor uno de los momentos más difíciles de su vida

Edwin Antequera, más conocido como Mr. Black es un conocido cantante de champeta urbana, y gracias a sus éxitos como ‘El serrucho’, ‘Bandida’, ‘Te daré tiempo’, ‘Apretaito al pickup’, entre otros, se ha consolidado como ‘El presidente’ de este mismo género musical.

Recientemente, el exponente del género de la champeta recordó el fallecimiento de su hijo Edwin Junior Antequera de manera inesperada el pasado abril de 2022. En dicho instante, Mr. Black compartió la noticia con sus seguidores por medio de una sentida publicación en la que recordaba una fotografía junto a su primogénito, donde afirmaba que una parte de él, se había ido con su hijo.

“Mi querido hijo, mi pedacito de alma tu vida se ha apagado Tu corazón no seguirá latiendo y el mío quisiera hacer lo mismo. No hay manera de superar esta pérdida. Contigo murió una parte de mí, pero el resto te sigue amando con la misma intensidad de siempre”, comentó el artista.

Lea también: “Siento que no le dan importancia” Mr Black lloró tras el desaire que vivió por parte del gobierno nacional

Mr. Black reveló cómo se enteró del fallecimiento de su hijo

El cantante mantuvo en privado el motivo del deceso de su primogénito y la manera en la que se enteró de la lamentable noticia, pero en una entrevista con el programa ‘La Red’, dio a conocer cómo fue ese trágico instante.

“Estábamos a tres días de celebrar mi cumpleaños y los estaba esperando, cuando recibí una llamada en la que me decían que había muerto. Yo salí como un loco en la camioneta, yo no lo creía”, comentó.

Además, Mr. Black enfatizó en algunos detalles del fallecimiento natural de su hijo, por lo que dijo: “Él muere jugando fútbol. Le dio un paro. No le llegó el oxígeno a la cabeza y murió. Nosotros nos quedamos muy extrañados porque era un pelado muy joven, pero uno tiene que aceptar las decisiones de nuestro creador. Yo ese día llegué a la clínica y lloraba y lloraba porque era el mayor de mis varones. No es fácil superar la muerte de un hijo”.

Así ha trabajado Mr. Black la pérdida de su hijo

En medio del duelo, el cantante de champeta encontró en la música la mejor manera de canalizar su dolor, por lo que nació su éxito musical, ‘Eterno hijo’, donde por medio de su letra narra la falta que le hace y ese deseo de poder abrazarlos y tenerlo de nuevo junto a él.

Mr. Black también mencionó que su logro más grande fue haberle podido brindar una buena vida, distinta a la que él tuvo que vivir, puesto que buscaba darle enseñanzas de padre con amor y un propósito para su futuro.

Lea también: Yuranis León, pareja de Mr Black, no se quedó callada ante críticas a su cuerpo

“Yo más que todo lo que compartía con él era sabiduría porque yo le compraba libros, yo no quería que le pasara lo que a mí me pasó, que fui muy desordenado. Yo me vine a educar en la calle. Pero uno siempre quiere que sus hijos sean diferentes a uno y lo estábamos logrando. Lastimosamente, pasó eso, pero yo sé que dese el cielo, él tiene que seguir acompañando a su papá”, acotó el artista.