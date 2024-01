”Una millonadita”, Mr. Black reveló cuánto cobra por concierto

Mr. Black, más conocido en el mundo musical y de entretenimiento como el ‘presidente de la champeta’ gracias a us larga trayectoria musical que cuenta ya con más de 20 años con importantes éxitos en este género como ‘Bandida’ y ‘Serrucho’, siendo su historia de superación un gran ejemplo para sus seguidores, que de paso, ven en su esposa, Yuranis León la mujer perfecta para él porque lo acompañó y apostó por él desde que no era famoso.

Su manera excéntrica de vivir, sus lujos y sus costosos vehículos dan de qué hablar, e incluso, han llevado a sus seguidores a preguntarse a cuánto ascenderá su fortuna, por lo que en una entrevista con ‘Juanpis González’, personaje de Alejandro Riaño, reveló cuánto cobra por cada una de sus presentaciones.

Lea también: “Siento que no le dan importancia” Mr Black lloró tras el desaire que vivió por parte del gobierno nacional

En medio de su conversación, Mr. Black relató que no siempre tuvo dinero en su vida, puesto a que al contrario de la vida que lleva actualmente, cuando era niño, su familia tuvo problemas económicos, tanto que cuando nació, su madre no tenía cómo pagar el hospital para el alta, por lo que “mi mamá y mi abuelo le apostaron al chance ese día y se lo ganaron. Con esa plata me sacaron porque no había dinero”, comentó el cantante.

El champetero actualmente tiene siete hijos, uno de ellos ya fallecido de manera natural, por lo que desde que comenzó a triunfar en la música, sacó adelante a sus padres y se ha encargado de que a sus herederos no les falte nada en la vida.

Lea también: Yuranis León, pareja de Mr Black, no se quedó callada ante críticas a su cuerpo

¿Cuánto cobra Mr. Black por concierto?

El cantante, no titubeó en comentarle a Juanpis González que él cobra “dependiendo la química que tenga con el cliente”, por lo que a veces cobra barato o a veces cobra caro, pero fue entre risas, que el promedio son 70 millones de pesos por cada uno de sus conciertos.

“Tú no tienes 70 millones para pagarme a mí, ahora mismo no los tienes, muéstrame, o sí”, le dijo Mr. Black a Juanpis González.