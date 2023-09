“Siento que no le dan importancia” Mr Black lloró tras el desaire que vivió por parte del gobierno nacional Foto: Mr. Black/Facebook.

Mr. Black es un cantante de champeta nacido en la ciudad de Cartagena, que se ha convertido en uno de los más importantes de la industria por sus éxitos musicales como ‘Bandida’, ‘Te Daré Tiempo’, ‘Apretaito al Pick Up’, ‘Mujer Prohibida’, que lo han logrado posicionar en importantes listas de música del país.

Conocido por su destacada contribución a la escena musical de la champeta en el país, Mr. Black ha ganado popularidad y respeto a lo largo de su carrera. Sin embargo, su reciente solicitud de apoyo al Gobierno refleja su deseo de recibir un mayor reconocimiento y respaldo en su labor artística por parte del gobierno nacional.

El champetero, quien tuvo que experimentar la lamentable pérdida de uno de sus hijos, hizo parte de un evento social en el que se reunieron varios de los intérpretes más famosos del género caribeño y allí mostró su lado más sensible.

En el video se puede ver al cantante expresado su indignación por la poca importancia que se la ha dado al género de la champeta por parte de los dirigentes y políticos del país. En el foro el nombrado ‘presidente de la champeta’, Mr. Black rompió en llanto al hablar sobre este tema.

“Me siento que no le dan importancia y falta. Nosotros queremos hacer parte del Gobierno porque nosotros hemos salido adelante solitos”, expresó Mr. Black.

“No dudo de los candidatos que están aquí, porque todos son candidatos y yo no tengo privilegio para nadie. Cuando se ama algo, se hace presencia. Y todos dicen, ‘somos champetudos’, y te apoyo, porque aquí todos son amigos míos, pero me lleno de dolor...”, agregó el reconocido cantante.

De hecho, varios de los asistentes se acercaron a él para calmarlo y su interlocutora también hizo lo posible por lograrlo, comentándole que son “dolientes del género” y que ellos eran unos “valientes”.

Por otro lado, el cantante criticó la ausencia de los candidatos a la Gobernación de Bolívar en el evento, a quienes había invitado, afirmando: “¿Por qué no están aquí? No les importa lo que nos identifica, ¿por qué no está Dumek, Yamilito y los otros? Nosotros queríamos que ellos estuvieran”. Concluyó en la rueda de prensa Mr. Black