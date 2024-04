“No te ves más cool”: hija de Tatán Mejía compartió un mensaje sobre los ‘vapeadores’ que se ha vuelto viral

Tatán Mejía y su esposa, Maleja Restrepo, compartieron en sus redes sociales un video protagonizado por su hija mayor, Guadalupe, en el que aparece brindando un breve pero contundente mensaje sobre los ‘vapeadores’ o cigarrillos electrónicos. Y tal parece que el contenido del video ha estado tomando bastante fuerza en las redes sociales, siendo compartido por varios internautas.

El par de colombianos suele protagonizar con frecuencia varios clips a través de su perfil de Instagram, los cuales suelen tratar temas cotidianos, pero abordados desde una perspectiva humorística. Y en muchos de ellos suelen aparecer sus dos hijas.

Pero en esta oportunidad, fue Guadalupe quien terminó protagonizando un video publicado en el perfil de sus papás, en el cual le brinda a los internautas un mensaje sobre lo que piensa de estos famosos dispositivos para fumar y cómo no deben ser usados por niños.

“Si me pongo estos tacones, ¿parezco mayor? No, ¿verdad? Solamente me veo como una niña en tacones. Cuando te maquillas, no te ves grandes, solo te ves como una niña maquillándote. Cuando ‘vapeas’, no te ves mayor, no te ves más cool, no te ves más grande, solo te ves como un niño ‘vapeando’”, dijo contundentemente la niña.

A través de la sección de comentarios, varios de los seguidores de Tatán Mejía y Maleja Restrepo no solo han aplaudido el contenido del video, sino también la crianza que le están brindando a su niña, llenándolos de elogios en el proceso.

“Para esto son las redes sociales! Gracias Guada!!!”, “Así, o más claro y contundente! Gracias Guada! ♥️”, “Qué bonito mensaje y la niña tan natural y tierna”, “Demasiado especial el resultado de este ejercicio… gracias por compartirlo” y “Qué buena crianza la de esos padres, bravo por ellos y por sus hijas” son algunos de los mensajes que se pueden leer en la sección de comentarios.

¿Por qué la hija de Tatán Mejía y Maleja Restrepo protagonizó este video?

De acuerdo con la descripción de la publicación de Instagram, este video no forma parte de las ideas originales de Tatán Mejía y Maleja Restrepo para sus redes sociales, sino que fue parte de un ejercicio escolar con el que Guadalupe debía cumplir, quedando un buen resultado en el proceso.

“El lunes Guadalupe llegó del colegio contándonos que debía hacer un video para tomar conciencia acerca del uso de ‘vapeadores’. Esto sucede cuando se trabaja en equipo; padre e hija. Gracias @lupemejiarestrepo porque de ti nunca dejamos de aprender”, escribió Restrepo en la descripción del post.

Cabe destacar que a través de sus historias le extendió un agradecimiento a sus seguidores por todas las veces que han compartido el video y la buena recepción que ha tenido, jugando con la idea de que se está haciendo viral.