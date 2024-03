“No volvería”: Tatán Mejía quedó decepcionado de su viaje a París por está razón

Tatán Mejía le contó a sus seguidores que quedó decepcionado de su viaje a París, Francia, asegurando que hay varias razones por las cuales no volvería a visitar esta ciudad, dando a entender también que su estadía no debió prolongarse por tanto tiempo. Sin embargo, a su esposa, Maleja Restrepo, sí le gustó su visita.

La pareja estuvo visitando París en los últimos días a propósito de un evento organizado por Prime Video, en el que empezaron a promocionar la nueva temporada de la famosa telenovela colombiana, ‘Yo soy Betty, la fea’, armando un desfile de modas el cual fue organizado por el personaje de esta producción, el diseñador Hugo Lombardi.

El evento no solo contó con la participación de Lorna Cepeda, Natalia Ramírez y Julián Arango, sino también con otras celebridades colombianas e internacionales, quienes fueron invitadas para anunciar en sus redes sociales varios detalles de la próxima producción de Prime Video.

Pero Tatán Mejía y Maleja Restrepo no solo estuvieron involucrados con su compromiso, sino que también aprovecharon para salir a conocer un poco de todo lo que la cultura parisina tiene para ofrecerle a sus turistas, desde visitar lugares como el Museo de Louvre y la Torre Eiffel, hasta probar parte de su gastronomía.

Sin embargo, en una serie de historias de Instagram, la presentadora le preguntó a su esposo qué tal le pareció su experiencia en Paris, a lo que él respondió que fue poco agradable y que “no volvería” a la capital francesa.

Al principio empezó a contar que tenía expectativas bastante altas sobre esta ciudad, pero que al final no llegaron a cumplirse en su experiencia, indicando que es solo su apreciación y que la percepción de otras personas puede ser diferente.

¿Por qué a Tatán Mejía no le gustó París?

En la misma serie de historias, el colombiano expuso algunos detalles que no disfrutó durante su paso por esta ciudad, dando a entender que no fue solo un aspecto, sino varios.

Primero, contó que la comida no fue tan sabrosa como esperaba: “no me gustó la comida. No es que no me gustó, esperaba tanto de la comida francesa, entonces dije: ‘está buena’”.

Seguidamente, Tatán Mejía dijo que la ciudad en general le pareció un tanto plana: “la ciudad hermosa al principio, toda, pero después me pareció monótona a mí”. También aprovechó para resaltar que es bastante costosa, quedando impresionado con el precio de algunos platos en ciertos restaurantes y en la habitación del hotel.

Sin embargo, Maleja Restrepo indicó que a ella sí le gusto su paso por esta ciudad, pero que no está segura si regresaría a visitarla.