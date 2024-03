¿Qué pasó? Tatán Mejía casi se pelea con unos “borrachos” que se burlaron de él

Tatán Mejía le contó a sus seguidores que casi se involucra en una pelea con un grupo de hombres que estaba en una carrera de motos en la que él participaba, todo debido a que empezaron a burlarse de él por su desempeño en la pista. Y ante esta acción, no se quedó de brazos cruzados.

El motociclista suele mantenerse muy activo a través de sus redes sociales, compartiendo contenido diverso, bien sea con algunas ocurrencias junto a su esposa, Maleja Restrepo, mostrando cómo pasa de tiempo de calidad con su familia o con una que otra ocurrencia que suele hacer reír a sus fanáticos.

Puede leer: A Maleja no le gusta: Claudia Bahamón dejó sin aliento a Tatán Mejía por esta razón

Recomendados

Pero también le gusta mostrar detalles de su pasión por las motos, razón por la que compartió recientemente que estuvo participando en una carrera. Y a propósito de este evento, contó que tuvo un pequeño percance con algunos de los asistentes.

En el clip compartido en su perfil de TikTok, Tatán Mejía comienza a dar algo de contexto respecto a la carrera en la que estaba participando, indicando que el tramo tenía algunos obstáculos, pero que él podía elegir no topárselos a cambio de una penalización de tiempo.

El colombiano explicó que, debido a que ese tipo de obstáculos se le dificultaba atravesarlos por su estatura y cómo esto afecta el poder maniobrar bien la moto, tuvo que optar por tomar la vía más sencilla.

Sin embargo, logró recuperar el tiempo que le añadieron al hacerle frente a los ‘zig zags’, unos obstáculos que sí sabe cómo maniobrarlos de manera exitosa.

Lea también: “Uno no duerme”: Tatán Mejía contó por qué no le gusta que Maleja Restrepo duerma en ropa interior

Tatán Mejía recibió burlas por no ser un “hombre” en la carrera

Después de dar algo de contexto, el presentador indica que a propósito de su decisión, unos hombres que estaban en la carrera empezaron a hacerle comentarios despectivos respecto a su decisión en la pista, dándole a entender que era poco hombre por no enfrentar todos los obstáculos.

“Me empezaron a gritar ‘loca’, ‘Barbie’, no sé qué. Entonces terminé mi carrera y me devolví a ver lo que estaba pasando y habían cinco patanes borrachitos (...) y me siguieron gritando”, dijo Tatán Mejía en el clip.

Pero no se quedó de brazos cruzados y terminó respondiéndoles: “¿Tenía que pasar por ahí porque vos querías que pasara por ahí? ¿Era obligación porque vos querías? ¿Tengo que pensar como vos?”.

Ante esto, el colombiano indicó que el comentario no les gustó a los hombres, contando que los cinco empezaron a atacarlo, algo que lo asustó porque estaba en desventaja. Es por eso que prefirió respirar profundo y dejar la violencia a un lado. Sin embargo, no se contuvo al decirles que “los hombres” eran los que “estaban compitiendo”.

Al final del clip, Mejía invitó a los sujetos a competir en su contra para medir quién era el verdadero hombre, enviando también un mensaje de reflexión y rechazando esta actitud machista.