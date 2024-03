Por esta razón Tatán Mejía y Maleja Restrepo rechazaron ser los presentadores de ‘La casa de los Famosos’

Tatán Mejía es un reconocido deportista colombiano, especializado en BMX freestyle. Ha representado a Colombia en varios campeonatos mundiales y ha ganado numerosos títulos nacionales e internacionales. Además de su carrera deportiva, Tatán también es un influencer en redes sociales, donde comparte su estilo de vida activo y saludable con sus seguidores.

Por otro lado, Maleja Restrepo es una talentosa actriz y presentadora colombiana. Es conocida por su participación en diferentes producciones televisivas. En redes sociales, Maleja comparte momentos de su vida cotidiana junto a su esposo e hijas, y es muy querida por su autenticidad y sentido del humor.

Ambas figuras públicas han logrado construir una comunidad fiel gracias a su estilo de vida, dedicación y autenticidad. A través de sus redes sociales, inspiran a sus seguidores a perseguir sus sueños y vivir la vida al máximo.

En una entrevista para el espacio ‘Impresentables de Los 40 Principales’, el deportista comentó que, aunque inicialmente se le ofreció la posibilidad de presentar el programa al la lado de su esposa en la plataforma ViX, finalmente no aceptaron la propuesta.

La decisión de no participar como presentadores en el show vino acompañada de una revelación personal; a pesar de la disposición de su esposa, Maleja Restrepo, por integrarse al proyecto, Tatán Mejía no compartía el mismo entusiasmo. No obstante, estaba dispuesto a apoyar a su pareja en esta experiencia. “Yo no quería, mi mujer sí. Ella le dice que sí a todo, pero lo iba a hacer por ella: ‘Hágale mi amor, yo la acompaño y lo hago por usted. No me tienen que gustar todo y vamos para adelante con esto’”, explicó.

En medio de la entrevista con el medio ya mencionado, se pudo entender que la pareja no quiso participar en el reality de RCN por afinidades personales con ese tipo de formato, aunque destaco el gran trabajo que están haciendo Roberto Velásquez y Lina Tejeiro en ‘La Casa de los Famosos’.

“Entró Lina Tejeiro, que es una genio, y se quedó con el personaje (...) y Roberto es alguien que se merecía esa oportunidad, entonces sí prefiero que la tenga él y no yo (...) Él es una de las personas más impresionantes que yo he conocido en mi vida, talentoso y echado para adelante”, afirmó el presentador.