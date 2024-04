Una agenda oculta: Juan Camilo Pulgarín aprovechó una ventaja al participar en ‘La Casa de los Famosos’

‘La Casa de los Famosos’ Colombia le ha dado un pequeño giro a su formato al incluir ocho nuevos participantes que aspirarán a quedarse con el grupo original, conviviendo en un anexo aparte mientras el público vota por sus favoritos. Y si bien llevan poco tiempo en convivencia, Juan Camilo Pulgarín ya empezó a dar de que hablar al aprovechar una ventaja de este reality show.

El pasado lunes, el programa reveló que Juan Camilo Pulgarín, Nanis Ochoa, Sebastián Tamayo, Diosa Paz, Miguel Bueno, Thania Valencia, Sebastián González y Catherine Mira tienen una oportunidad de poder extender su tiempo en pantalla al unirse al grupo principal, teniendo una gran ventaja sobre los demás.

Durante los próximos días, los televidentes tendrán la oportunidad de votar por sus cuatro figuras favoritas para que puedan participar con los otros concursantes y aspirar al gran premio de este programa: 400 millones de pesos.

Y si bien muchos de estos participantes tienen el premio en su mira, en el caso Juan Camilo Pulgarín puede haber un interés adicional, ya que dejó entrever que no solo está en La Casa de los Famosos para competir por los millones de pesos, sino también para darse a conocer entre los colombianos.

Sin embargo, no está muy enfocado a que lo reconozcan como celebridad, sino como pareja, aprovechando una de las ventajas de este programa para anunciar que estaba buscando un pretendiente, en especial un hombre de edad avanzada.

“Si algún viejito enfermito me está viendo y está enamorado de mí, podemos intentarlo. Que tenga como esa tocesita ya fuerte”, dijo el joven mientras estaba compartiendo una cama con Sebastián Tamayo.

¿Qué opinan los internautas de Juan Camilo Pulgarín en La Casa de los Famosos?

A propósito de ese comentario y el resto de la proyección que Juan Camilo Pulgarín ha tenido en las pantallas colombianas, se han generado opiniones divididas en las redes sociales, con un grupo de internautas que apoyan al joven, mientras que otros critican su actitud.

“Juan Camilo tiene que pasar 😂 me hace reír demasiado”, “Pulgarín es el alma de esta casa y va a ser lo mismo en la otra”, “Ese lo que va es a buscar viejos con plata, muy bonito. Gánesela usted, bandido” y “Qué asco de comentarios, no deberían publicar eso. Ojala no entre” son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post de La Casa de los Famosos.