Participante de ‘La Casa de los Famosos’ causó sorpresa tras afirmar que toma “chichi” de desayuno

‘La Casa de los Famosos’ sigue buscando formas de renovarse y una de esas son los nuevos ingresos del programa para airar el ambiente del reality. Son ocho los candidatos a este ingreso, pero solo cuatro van a poder unirse a la casa principal del concurso y serán los más votados en esta semana de convivencia. Aunque algunos ya se han ganado el apoyo de los televidentes, otros siguen tratando de sacar a flote su personalidad; una de las participantes que más ha llamado la atención es Elodia Porras, una actriz con una personalidad bastante extrovertida.

En la casa provisional, ha demostrado que la convivencia no va a ser un problema para ella e incluso mencionó que tuvo una fuerte amistad con Martha Isabel Bolaños y Diana Ángel, dos de las participantes de la casa principal. Elodia tiene 51 años y nació en la ciudad de Barranquilla y siempre se ha querido destacar por su discurso de empoderamiento y de vivir la vida sin importar las opiniones de los demás, pero lo que reveló a las cámaras del reality dejó mucho que pensar, pues afirmó que empieza las mañanas de forma muy peculiar.

Elodia dijo que tomaba su propia orina para empezar el día, además de meditar y hacer una rutina de yoga, afirmó que no bebe su orina todos los días, pero lo hace. Elodia expresó que no podía tomar su orina dentro de la casa porque no tenía un recipiente adecuado para recolectarla, además de que el momento de recogerla era cuando estaba en la cama, pero como está compartiendo habitación con sus compañeros todo el proceso se le dificulta.

A estas afirmaciones, muchos de los televidentes reaccionaron con sorpresa e incluso algunos con asco, algunos de los comentarios reaccionando fueron: “Prefiero decir que hablo con los extraterrestres que ir a tomar ‘chichi’”, “Quisiera ver a Karen opinando acerca de la que toma su chichí” y “Sacan a Culotauro, y meten a una que toma chichi; vamos de mal en peor”.

‘La Casa de los Famosos’ continua en su trasmisión ininterrumpida por medio de la plataforma VIX, que ofrecerá el servicio de streaming constante para que usted siga a sus famosos favoritos y por los participantes que desea que entren al concurso. Además, tener la posibilidad de votar más veces, en RCN los televidentes podrán conectarse desde las 9:00 pm de lunes a viernes, los sábados y domingos, a las 8:00 pm.