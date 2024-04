¿No la soporta? Alejandro Estrada tomó drástica decisión tras el regreso de Nataly Umaña a la casa

Alejandro Estrada es un artista cucuteño que ha logrado consolidarse como uno de los artistas con más renombre a nivel nacional, el actor y presentador es tendencia en Colombia por la difícil situación que vivió con Nataly Umaña y Miguel Melfi en el reality show “La Casa de los Famosos”.

Fue una situación muy incómoda y difícil para Alejandro, quien tuvo que lidiar con esta traición en público y frente a las cámaras. A pesar de todo, Alejandro ha demostrado ser una persona fuerte y resiliente. Ha seguido adelante con su carrera artística y ha logrado consolidarse como uno de los talentos más prometedores de Colombia en este 2024.

Es admirable cómo ha sabido manejar esta situación tan delicada y cómo ha logrado salir adelante a pesar de los comentarios y las burlas que ha tenido que vivir día a día tras el engaño cometido por su esposa, quién terminó su relación de más de 12 años por una aventura pasajera.

En una reciente entrevista con la revista 15 minutos, Estrada entregó nuevos detalles de su proceso de separación y dejó claro que no hay vuelta atrás: está decidido a ponerle fin a la relación también por la vía legal, una drástica decisión que ya pensó mucho.

“Espero cerrar el ciclo con ella y si me preguntas, si me quiero separar legalmente, creo que eso es parte de lo que realmente debo hacer”, manifestó.

Además, el actor habló sobre un hipotético perdón hacia su expareja, pero para ello acudió al tiempo como un factor fundamental, ya que por el momento no se siente preparado para hacerlo. Sin embargo, no cerró esta probabilidad por completo.

“La posibilidad de estar juntos siempre existirá mientras estemos vivos, pero la verdad ahora no podría, no sería capaz y no lo vivirá bien”, finalizó.