¿Él fue infiel primero? Esta es la mujer que dejó Alejandro Estrada por estar con Nataly Umaña

Para aquellos que no conocen a Nataly Umaña y Alejandro Estrada, son una pareja de famosos en Colombia que recientemente estuvieron en el ojo del huracán por una infidelidad. Resulta que Nataly le fue infiel a Alejandro con Miguel Melfi, y lo peor de todo es que él lo descubrió todo en ‘La Casa de los Famosos’, un reality show en el que ella participó y gracias a la producción Alejandro ingresó para terminar su matrimonio. Fue un momento muy incómodo para todos los involucrados, especialmente para Alejandro.

Para aquellos que se preguntan cómo terminaron en ese reality show, les cuento que ambos son actores y modelos muy reconocidos en Colombia. Sin embargo, su participación en ‘La Casa de los Famosos’ fue bastante polémica debido a su situación personal.

Lo cierto es que la infidelidad de Nataly fue un golpe muy duro para Alejandro, quien se mostró muy afectado en el programa. Aunque ella trató de disculparse y arreglar las cosas, la confianza ya estaba rota.

Ahora, en entrevista con Marco Vergara, para ‘La ventana’, de Red+ Noticias, el actor confesó que en una ocasión pasada, tuvo un ‘enredo’ con una de sus relaciones de pareja, una situación que comparó con lo que hizo su esposa.

Durante la entrevista, el actor manifestó que ha tratado de enfrentar “con entereza” el lío con Nataly Umaña. Dijo que así como a ella le gustó otro hombre, en el pasado él vivió una situación similar en otra relación.

“A mi mujer le gustó otro, a mí en alguna relación anterior me gustó otra y me fui con la otra, o sea, solo que no, no era el escenario”, inició Alejandro Estrada en el medio ya mencionado, aunque no se conoce la identidad de la mujer, el presentador Marco Vergara le preguntó si entonces creía que lo que pasó con su matrimonio fue karma, algo que, entre risas, el actor negó.

“No, no fue karma, solamente que dejé mi relación anterior y a la semana estaba con otra porque ya no podía, estaba intoxicado con mi otra relación. Fue años atrás, pero no es karma, yo ya estaba liberado. Ya lo había pagado con otra cosa”, finalizó Alejandro Estrada.