¿Se arrepiente? ‘Epa Colombia’ contó cuál ha sido la peor parte de su embarazo

‘Epa Colombia’ le contó a sus seguidores que ya está a pocos días de poder conocer a su bebé, y en el proceso también aprovechó para hablar sobre varios detalles de su embarazo, recordando cuál fue la peor parte de este proceso para ella, además de revelar qué ha sido lo más positivo.

Desde que anunció que quería quedar embarazada, la empresaria ha utilizado sus redes sociales para enfocarse en dos aspectos muy importantes para ella: su bebé y su trabajo. Y es que a través de varias historias y publicaciones ha compartido el avance de su faceta maternal, además de varias promociones de sus negocios.

Sin embargo, la joven también le ha dedicado algo de tiempo a su relación con su pareja, Karol Samantha, mostrando algunas historias en la que aparece compartiendo junto a ella en diferentes momentos, desde escapadas románticas, pasando por cenas en casa, hasta situaciones más orientadas a la maternidad al probar algunos de los productos que usará la futura mamá cuando nazca su niña.

Pero Epa Colombia no se olvida de sus seguidores, ya que si bien comparte todo tipo de contenido para tenerlos informados, también suele protagonizar sesiones de preguntas y respuestas en Instagram.

Y a propósito de esto, la colombiana aprovechó para contar cuál ha sido la peor parte de su proceso de embarazo, indicando sin tapujos que se trata de la falta de vida sexual en los últimos meses y de los complicados síntomas que ha presentado.

“Lo peor que me pasó en este embarazo fue que no pude hacer el amor, pero ya llegará el momento de volver a hacer el amor; que me dieron muy rudo los síntomas, en especial que a veces me sentía muy triste pero eran las hormonas”, dijo la influencer.

Epa Colombia también habló del lado positivo de su embarazo

En el mismo clip, la empresaria también resaltó que este proceso le dejó varias cosas positivas, además de su experiencia maternal: “maduré, entendí, aprendí a escuchar, a tener paciencia, a valorar, a comprender, a entender”.

También contó que aprendió algunos detalles pertinentes a su oficio respecto a la contabilidad, administración y otros aspectos en el área de recursos humanos, indicando que de esa manera no pueden volverla a engañar, haciendo referencia al caso de un contador que la estafó en el pasado.

Epa Colombia también aclaró que le falta muy poco tiempo para dar a luz dando a entender que desde el momento que grabó esa historia, el día 1 de abril de 2024, faltaban 11 días, de acuerdo con lo que tiene estimado.