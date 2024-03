‘Epa Colombia’ mostró una conversación con Luly Bossa tras el escándalo con la donación para su hijo

La polémica entre ‘Epa Colombia’ y Luly Bossa no parece haber terminado todavía, ya que la empresaria de keratinas mostró a través de sus historias de Instagram no solo el comprobante de la donación que hizo, sino también que se puso en contacto con su equipo. Además, mostró una conversación con la actriz tras este malentendido.

Todo comenzó luego de que se difundiera en las redes sociales que la creadora de contenido le había hecho una donación a la actriz, quién estaba pidiendo la colaboración de los colombianos para poder cubrir los gastos funerarios de su hijo, quien falleció recientemente.

Sin embargo, a través de un video en vivo, Luly Bossa aseguró que la empresaria no le había hecho ningún tipo de donación, indicando que en ninguna oportunidad se llegó a comunicar con su equipo.

“Quiero aclarar una cosa, a mí me dicen que Epa Colombia me ayudó. Me van a disculpar, yo no recibí nada de Epa Colombia, yo quiero aclarar eso (…) La señorita a lo mejor tuvo una buena intención pero nunca recibí nada de ella”, dijo en la sesión en vivo.

Ante estas declaraciones y los comentarios negativos que estaba recibiendo en las redes sociales, Epa Colombia decidió manifestarse, contando a través de una serie de historias en Instagram que en efecto sí le realizó una donación, pero que no quiso notificarle porque no vio la necesidad de molestarla en medio de su dolor.

Además, publicó el comprobante de la transferencia para que sus seguidores pudieran ver que en efecto tuvo este gesto.

Epa Colombia habló con Luly Bossa tras el malentendido

En otra serie de historias, Epa Colombia publicó más capturas de pantalla, dejando ver el comprobante de la transferencia nuevamente, mostrando que el montó que donó fue de 800.000 pesos.

También mostró que le escribió al titular de una de las cuentas bancarias para confirmar que en efecto era legítima debido a que no estaba a nombre de Luly Bossa, demostrando que sí llegó a contactar con su equipo.

Finalmente, mostró otra captura de pantalla reciente en donde se podía escuchar una nota de voz en un chat con la actriz, aunque el audio no está del todo claro.