“Ayudo de corazón”: Epa colombia se defendió luego de que Luly Bossa aseguró que no recibió el dinero para su hijo

Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa colombia, es un empresaria y creadora de contenido, quien saltó a la fama luego de virales, pero también polémicos videos a través de sus redes sociales. Luego de enfrentar varios procesos, la bogotana decidió darle un nuevo rumbo a su carrera abriendo la puerta a su negocio de keratinas y tal ha sido el éxito de estas que cuenta con sedes en algunas ciudades del país. Su amplio crecimiento lo ha sabido mostrar de principio a fin a través de sus redes sociales e incluso ha buscado ayudar a quienes más lo necesiten, pero ahora ‘Epa colombia’ salió a defenderse luego de que Luly Bossa aseguró que no recibió el dinero para su hijo.

Una de las noticias más tristes que ha generado diversas emociones en Colombia ha sido precisamente, el fallecimiento del hijo de Luly Bossa a sus 21 años, luego de enfrentar diversos problemas de salud y padecer la enfermedad distrofia muscular de Duchenne. El deceso del joven se dio el pasado 9 de marzo y desde esa fecha habían sido pocas las apariciones de Luly y durante un vivo aclaró que no había recibido ningún tipo de ayuda por parte de Epa Colombia, llegando cientos de mensajes para la creadora de contenido.

Horas más tarde, quien decidió referirse al tema fue precisamente, la creadora de contenido quien aseguró que se encontraba descansando, pero al despertarse a preparar la comida se percató de los cientos de mensajes que recibió. En medio de esta situación, la empresaria que son muy pocas las personas que ayudan y los más juzgados siempre terminan siendo quienes buscan colaborar.

Asimismo, Daneidy aprovechó el momento para mostrar las evidencias de la transacción realizada de ‘Epa Colombia’ a la actriz, Luly Bossa: “Me impresiona como un poco de gente atacando. Yo no tengo que estar publicando. Siempre ayuden a la gente mejor. Yo soy la que ayudo. Yo si voy a lo que voy a ayudar y no a pegarme de nadie, porque yo ayudo de corazón y no tengo que estar publicando si es mucho o poco”. Sus declaraciones estuvieron acompañadas de un pantallazo desde la app de Bancolombia.

Sin embargo, sus declaraciones no terminaron allí, pues la empresaria aseguró que por esto hay tanta gente mala en el mundo y algo andaba mal en sus corazones, ya que viven llenos de apariencias y por este motivo no ven la bendición material. Finalmente, la empresaria no solo se refirió a los críticas, sino también mostró cada uno de los mensajes de apoyo por la labor que realizó. Hasta el momento Bossa no se ha referido al tema, pues su última aparición se dio a través de un en vivo en su cuenta de Instagram.