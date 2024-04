“La inspiración es increíble”: Maluma contó cómo su hija lo puede ayudar con su carrera musical

Maluma apareció nuevamente en una de sus historias de Instagram luego de varias semanas ausente en las redes sociales al estar involucrado en su nueva faceta de papá. Pero tal parece que pudo encontrar un momento libre para hablar con sus fans y contarles cómo su hija, Paris, puede ayudarlo con su carrera musical.

El artista le compartió a sus fanáticos su emoción cuando nació su hija, mostrando una serie de fotos en Instagram en las que aparecía su bebé recién nacida, su pareja, y él con la niña en sus brazos, presentando a la pequeña de manera oficial a sus seguidores.

Después de esto, el joven anunció en una historia que estaría ausente en las plataformas digitales a propósito de que empezaría con una nueva faceta. Sin embargo, ha estado publicando algunas imágenes sobre cómo le ha ido siendo papá.

En diferentes publicaciones en Instagram, Maluma ha mostrado lo involucrado que está con su nuevo rol, atendiendo a la bebé, cargándola en brazos, cuidando a su pareja y mostrando cómo es la dinámica entre los tres al protagonizar tiernos y divertidos videos.

Pero hace pocas horas, el intérprete de ‘Coco loco’ apareció en sus historias de Instagram para dedicarle algunas palabras a sus seguidores, en especial agradeciéndoles por todo el apoyo y los mensajes positivos que le han enviado a través de las redes sociales.

También aprovechó para contar que si bien ha sido una de las mejores experiencias que ha vivido, ser papá ha sido una tarea complicada para él, indicando que aquellos seguidores que tienen hijos saben muy bien de lo que él habla.

Maluma ha aprovechado este tiempo para trabajar en su carrera

Además de hablar de su faceta como papá, el artista también aprovechó para contar un poco sobre su vida como cantante, indicando que quiere aprovechar esta experiencia para sacarle todo el provecho posible, indicando que “la inspiración es increíble” u quiere aprovecharla para escribir canciones.

“Cuando dicen que los bebés vienen con inspiración y con bendiciones, es muy cierto, demasiado cierto. La creatividad la tengo en otro nivel y me estoy preparando porque quiero aprovechar este momento. Me siento, literalmente, con la motivación más grande que he tenido en mi vida y quiero escribir las mejores canciones del mundo, quiero hacer música increíble”, dijo muy alegre Maluma en una historia.