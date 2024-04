Maluma ha sido uno de los representantes de la música urbana en Colombia que se ha destacado junto a J Balvin en esa generación de cantantes urbanos al rededor del 2009 y 2010, años en los que empezaron a sonar más seguido en emisoras y plataformas digitales. Con el paso de los años, el paisa fue bastante comentado por sus relaciones sentimentales esporádicas, pero contra todo pronóstico, Susana Gómez llegó a la vida del cantante para quedarse a tal punto de convertirsen en padres juntos.

Desde que dieron dicha noticia a finales del 2023, la pareja se ha mostrado más que emocionada y orgullosa por compartir juntos esta nueva etapa de sus vidas. El pasado 9 de marzo, el mismo cantante anunció en sus redes sociales que la pequeña Paris nació en la ciudad de Medellín acompañada de todos sus familiares y amigos cercanos a la familia del paisa.

Maluma mostró el rostro de su hija Paris por primera vez

En dichas imágenes no se pudo ver el rostro de la pequeña, pero en su más reciente publicación en su perfil de Instagram, el paisa mostró un poco más a su pequeña hija con la descripción “Si así es ahora.. No me imagino lo que viene”. Por su parte, los seguidores del paisa le comentaron “Ahora es Maluma y el baby”, “Esa niña ya tiene mejores tenis que yo”, “Qué lindo ver a uno de mis vantantes favoritos siendo papá, felicidades Luis”. Y es que las fotos fueron comentadas hasta por personalidades como como Greeicy Rendón y Laura Acuña le mencionaron “Que bellezaaaaa!Lo más hermoso que se puede vivir y sentir en la vida”, “Y estrenaste el corazón”.

Así que solo queda esperar que el mismo cantante vaya mostrando cada avance, progreso y crecimiento de la pequeña Paris, ya que se ha convertido en una de las bebés más comentadas del momento dentro de la farándula colombiana.