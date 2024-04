“Duele, pero gusta”: Marbelle confesó su propósito más importante durante este 2024

Una de las cantantes más reconocidas en Colombia es Marbelle, pues cuenta con una amplia experiencia de más de 20 años en la industria musical, la bonaverense alcanzó la fama con éxitos musicales como ‘Collar de perlas’, ‘Amor sincero’, ‘Adicta al dolor’ entre otros. Además de su carrera como cantante, Marbelle le abrió la puerta a su faceta como actriz con su propia telenovela ‘Amor sincero’ y siendo jurados de algunos ‘realities’ de RCN y Caracol respectivamente. Actualmente, la artista está enfocada en su grupo musical ‘Planchando el despecho’ y recientemente a través de sus redes sociales dio a conocer el propósito que tiene para este 2024.

La intérprete de ‘Collar de perlas’ además de su presencia en los escenarios ha estado bastante activa a través de sus redes sociales compartiendo no solo sus próximas presencias, sino también uno que otro detalles con respecto a su vida privada. Hace pocas semanas, la artista decidió estar mucho más cerca de sus seguidores llevando a cabo una dinámica de preguntas sobre aquellos datos poco conocidos.

Una de las que más se destacó que no fue precisamente una pregunta, sino por el contrario, un halago para Marbelle, en el que se lee: “Estás haciendo ejercicio o dieta. Estás muy linda”. Ante el hecho la bonaverense reiteró: “Por primera vez en mi vida, se los juro. Por iniciativa propia decidí ponerme a entrenar empecé hace un par de semanas, paré esta semanita, pero arranco la próxima en firme y con toda”.

Recomendados

Marbelle aseguró que sus seguidores serán los principales protagonistas de este nuevo propósito, pues a pesar de no ser una gran fanática del deporte está dando lo mejor de sí para poder obtener resultados y que esto se convierta en una rutina: “Por empezarme a enganchar. A cogerle el gusto al ejercicio y me he sentido muy bien, motivada. Duele, pero gusta y encanta”, fueron las declaraciones de Marbelle.

¿Cuántos hijos tiene Marbelle?

Marbelle tiene dos hijas, una de ellas es Rafaella Chávez, quien también participó en su telenovela ‘Amor sincero’, interpretando su niñez y actualmente tendría 20 años. La joven es fruto de la relación de la cantante con Royne Chávez. Mientras que la segunda es Angie, quien es sobrina de Marbelle debido al amor y a la conexión que lograron entablar durante un buen tiempo vivieron las tres, sin embargo, tiempo más tarde, decidieron tomar caminos separados y la cantante ahora viviría con su pareja, Sebastián Salazar.