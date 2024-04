Exparticipantes de ‘El Desafío’ dejaron el misterio y mostraron el rostro de su hijo

Participantes del 'Desafío The Box' 2023 Foto: Instagram @desafiocaracol

El ‘Desafío The Box’ es uno de los realities de Caracol Televisión con más reconocimiento, en varias temporadas han reunido a deportistas para medir sus habilidades de supervivencia y competitivas, pero además desafiar su convivencia se han dado relaciones amorosas dentro de este espacio y esto ocurrió con Paola Solano y su novio Jhon Mosquera, mejor conocido como ‘Gago’.

Paola, que fue ganadora de ‘El Desafio The Box 2021′ y ‘Gago’ exparticipante, iniciaron una relación en el programa que traspasó las pantallas y ha durado hasta la fecha; fruto de esta relación han tenido dos hijos que crían con mucho orgullo y aunque no los comparten constantemente, lo hacen de forma especial para anunciar su nacimiento, este fue el caso de Joaquín, su último hijo que nació hace algunas semanas, pero no habían mostrado su rostro.

Paola aprovechó la oportunidad de un especial estudio fotográfico para mostrar a su familia que va en aumento, además del rostro de su hijo recién nacido y dijo: “la bendición que Dios me regaló, gracias señor Jesús, por mi familia”, de igual forma los seguidores de la pareja los felicitaron por su familia y resaltaron que los pequeños tiene gran similitud con su padre, además de llenarlos de buenos deseos en el transcurso de su crianza.

Paola, ahora constantemente comparte contenido de como ha venido recuperando su figura luego de su parto y además, del proceso que ha seguido para la crianza de sus pequeños, como la construcción de su cuarto y la selección del closet de sus niños.

En redes culpan a Andrea Serna por no dejar que El Desafío no se hiciera fuera de Colombia

Pero pese a las expectativas, muchos esperaban que, como en temporadas anteriores, llevaran a los concursantes de ‘El Desafío’ a otros destinos del mundo, como fue el caso del Desafío en La India, Marruecos y en el continente africano, pero al parecer aunque Juan Estaban Sampedro, el vicepresidente de entretenimiento del canal Caracol hizo la propuesta, Andrea Serna la presentadora de ‘El Desafio The Box’ tuvo la oportunidad de unirse a las discusiones y afirmó que lo mejor para la celebración de los veinte años del concurso era hacerlo en Colombia; a estas declaraciones, muchos seguidores del concurso arremetieron contra Andrea Serna y la producción, pues aunque en Colombia si hay muy buenas locaciones para desarrollar el concurso el formato de ‘The Box’ tiene aburridos a muchos de los televidentes que extrañan el formato de las playas.