¿Pareja o dinero? Marbelle confesó uno de los motivos por los que decidió no entrar a ‘La casa de los famosos’

Una de las cantantes que más ha dado de qué hablar en el último tiempo ha sido, precisamente, Maureen Belky Ramírez Cardona, mejor conocida como Marbelle. La intérprete de música popular, tecnocarrilera, balada y pop, no solo ha logrado destacarse por sus canciones y presencia en el grupo musical ‘Planchando el despecho’, sino también por sus constantes declaraciones en contra de Gustavo Petro. Luego del auge que ha tenido, Marbelle confesó uno de los motivos por los que decidió no estar en ‘La casa de los famosos’.

Si bien, el ‘reality’ de RCN Televisión y Vix lleva alrededor de un mes al aire, las diversas polémicas que han surgido han dado de qué hablar a través de plataformas digitales, siendo los principales protagonistas, Nataly Umaña y Melfi, con su amorío a pesar de que la actriz aún estaba casada con Alejandro Estrada. Además de las discusiones entre Martha Isabel Bolaños con La Segura y Karen Sevillano que han generado opiniones divididas.

Los proyectos para Marbelle siguen más latentes que nunca y hace pocas semanas estuvo presente en el estreno de una famosa película en compañía de su hija, Rafaella, confesando que se vienen para varias sorpresas en este 2024, uno de ellos su regreso con nueva música.

En medio de su conversación con el periodista Carlos Ochoa, no dudó en indagar sobre si le habían propuesto el entrar a ‘La casa de los famosos Colombia’. Ante el hecho, la intérprete de ‘Adicta al dolor’, aseguró que no le daba: “No, yo creo que no. Uy no, yo creo que tendría ese nivel de tolerancia o bueno, de pronto los sorprendería, pero no”.

Asimismo, Marbelle destacó que ha visto a su gran amiga Carla Giraldo, en la presentación de este programa, asegurando que si bien, al principio le costó un poco, ha logrado mejorar con el paso de los días y por ende, ahora está mucha más relajada: “Ella tiene el coraje y el carácter, así que era simplemente que entrara a su momento de confort”.

¿Cuántos hijos tiene Marbelle?

Marbelle tiene dos hijas, una de ellas es Rafaella Chávez, quien nació de su relación con Royne Chávez, jefe de seguridad de la presidencia y que falleció cuando la joven tenía 12 años. Actualmente, Rafaella tendría 22 años aproximadamente.

La otra hija de Marbelle es Angie Cardona, a quien la artista adoptó y también las une un vínculo familiar, ya que es prima de la artista, reiterándole su cariño, amor y apoyo en los diversos procesos que ha enfrentado a lo largo de su vida.