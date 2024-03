“¿No sabes de mí? Cállate”: Juan Diego Alvira reveló la verdad detrás de un momento viral en su carrera

Juan Diego Alvira decidió pronunciarse respecto a uno de los videos virales que ha protagonizado en las redes sociales, el cual se remonta a su faceta de presentador de noticias en Caracol, explicando por qué decidió estelarizar este segmento y cómo reaccionaron sus superiores ante esta decisión que tomó en pleno noticiero.

El periodista ha logrado cosechar una carrera sólida en el mundo de los medios de comunicación, figurando tanto en radio, como en televisión y medios impresos, además de incursionar en las redes sociales con contenido diverso que va desde la información, pasando por la educación, hasta el entretenimiento.

Una de sus facetas más recordadas se remonta a cuando fue presentador en Noticias Caracol, manteniendo informados a los colombianos con su particular manera de narrar historias sobre el acontecer diario dentro del país, todo desde su actitud carismática y jocosa.

Sin embargo, en un momento de su carrera, específicamente en julio de 2021, Juan Diego Alvira decidió dedicarle un mensaje a los televidentes, recitándoles una frase reflexiva la cual tomó por sorpresa a muchas personas.

“Te caigo mal, conóceme; te hice daño, perdóname; te intereso, búscame; dudas de mí, rétame; me quieres, demuéstramelo, me perdiste, olvídame; no sabes de mí, cállate”, dijo el periodista en una transmisión del noticiero.

Si bien muchas personas aplaudieron el mensaje reflexivo, otras decidieron hacer una serie de memes y comentarios cómicos por el inesperado comentario del colombiano en plena transmisión, convirtiéndose en un chiste a pocos minutos de haber culminado el programa, volviéndose viral en las redes sociales.

Juan Diego Alvira contó por qué hizo ese comentario en la transmisión del noticiero

A casi tres años de este suceso, el presentador de noticias decidió recordar este icónico momento de su pasado, revelándole a sus seguidores de Instagram qué había detrás de este mensaje.

“Estaba yo esa mañana un poco ‘toreado’, me levanté más animado que nunca y resuelto, y encontré esa frase en las redes sociales (...) porque me habían ‘cascado’ y no me acuerdo por qué, injustamente además, y yo dije: ‘vámonos con esta frase’”, explicó el periodista.

Además, Juan Diego Alvira contó que la productora del programa estaba con “los pelos de punta” porque no sabía cómo iban a tomar los televidentes esta frase. Pero afortunadamente para él, no recibió ningún regaño porque el caso no trascendió de manera negativa para el canal o su imagen.