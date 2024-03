“Personas tóxicas”: Juan Diego Alvira recordó la advertencia de su jefe tras grave error en Noticias Caracol

Juan Diego Alvira es un presentador y periodista, reconocido por su participación en medios de comunicación como ‘Revista Semana’, ‘Noticias Caracol’, ‘Citytv’. Luego de su inesperada salida de Semana, el tolimense ha estado enfocado no solo en su familia, Ana María Escobar, y su hija, María del Mar, sino también en su programa ‘Sin Carreta’ del Canal 1 y buscando convertirse en creador de contenido. En medio uno de sus videos, Alvira recordó la advertencia de su jefe tras grave error en Noticias Caracol.

Recientemente, en medio de su ideal de también empezar a crear contenido y convertirse en una destacada figura, compartió un video en el que contó una de las experiencias que tuvo durante su paso por un informativo. Juan Diego Alvira aseguró que recordó una escena cuando ingresó a Noticias Caracol.

“Tuve una equivocación al aire presentando. Era el noticiero del medio día. Me enredé, trastabille y cuando fue a la reunión con los jefes, tampoco voy a mencionarlo, me dijo qué había pasado. Yo le dije que me había equivocado, estaba a duras penas unas semanas allí. Luego me miró y me dijo ‘por aquí han pasado muchos presentadores que han durado poco porque siempre le han echado la culpa al apuntador’”, fueron algunas de las declaraciones de Juan Diego.

Otra de las anécdotas que recordó Juan Diego fue, precisamente, aquella ocasión en la que un hombre cercano a él aseguró que no tenía talento para ser periodista y por ello, debía estudiar mejor otra carrera.

Asimismo, el periodista aseguró en medio de risas que son situaciones que se van dando a lo largo del camino. Sin dejar de lado, a aquellas personas tóxicas: “Eso no te puede definir, eso no puede marcar tu destino. También entendí que ese tipo de personas son convenientes porque van forjando tu carácter, porque te van poniendo a prueba. Que tanto crees que lo que dicen otros te define y te desafía, son necesarios”.

Aunque el huilense no ha tenido un camino sencillo a la hora de dar a conocer su talento en el periodismo, actualmente es una de las figuras más famosas en Colombia, siendo su carisma y espontaneidad la que le permitió tener su propio programa ‘Sin Carreta’ del Canal Uno.