“Piscina de tiburones”: Juan Diego Alvira celebró dos nominaciones a importantes premios sin Caracol ni Semana

A sus 47 años Juan Diego Alvira es uno de los periodistas más famosos en Colombia, pues su carisma y sencillez lo han llevado a mostrar su talento frente a las cámaras en importantes medios de comunicación tales como Revista Semana, CityTV y Caracol Televisión. Sin embargo, el sueño más grande del tolimense profesionalmente era tener su propio programa que estrenó hace pocos meses en el Canal 1 ‘Sin Carreta’ y ahora Alvira celebró dos nominaciones a importantes premios sin Caracol ni Semana.

El periodista además de mostrar a través de sus redes sociales la buena acogida que ha tenido su producción, gracias al esfuerzo de todos los integrantes de ‘Sin carreta’. Recientemente, los Premios India Catalina dieron a conocer que el programa de Alvira está nominado en la categoría “Producción favorita del público” y el periodista bajo la categoría “Talento favorito del público”.

“Estoy supremamente emocionado, feliz. Esto no hubiera sido posible sino es por ustedes, queridos colombianos. ‘Sin carreta’ es un programa inspirado en Colombia, en nuestro país, en los colombianos valientes y guerreros que se levantan todos los días a conseguir llegar a fin de mes para pagar los gastos de su casa (...) Tengo el corazón que se me sale, se explota de lo que ha sido este inmenso reconocimiento”, fueron algunas de las declaraciones del periodista a través de su cuenta de Instagram.

Sin embargo, esta no fue su única aparición, pues Alvira estuvo invitado durante el programa ‘Lo sé todo’, que también hace parte del Canal 1 y en el que se encargó de revelar detalles con respecto a esta nominación y lo que significa para su carrera. Alvira en medio de risas aseguró que estaba en medio de “una piscina de tiburones”, teniendo en cuenta que su programa hace parte del horario prime, es decir, compite con importantes canales de televisión como lo son Caracol y RCN.

“Un formato nuevo, distinto, con historias que son parte de la esencia. Ir un poco más allá porque las noticias, de verdad, es que a veces las presentamos muy superficialmente, no ahondamos. No nos preocupamos por contarle a la gente sobre las temáticas no nos preocupamos por contar la noticia”, aseguró Alvira en el programa ‘Lo sé todo’.

A pesar de que ha sido un camino difícil para Alvira, el periodista tiene claro que más allá de los resultados Canal 1 creyó en su sueño, pues en pasadas entrevistas el periodista confesó que propuse este mismo proyecto mientras que hacia parte de Noticias Caracol, sin embargo, la respuesta fue negativa, una de las razones por las que renunció al noticiero con el fin de llevar a cabo uno de sus más grandes deseos.