“No sé si tengo casa”: Nataly Umaña se refirió a su situación matrimonial con Alejandro Estrada

Nataly Umaña es una reconocida actriz, modelo y empresaria, quien decidió darle un vuelco a su carrera llegando a ser parte del ‘reality’, ‘La casa de los famosos’, pero más allá de destacarse por su personalidad y su belleza terminó siendo el centro de las críticas por entablar un amorío con Melfi a pesar de un matrimonio de 12 años con Alejandro Estrada. Sin embargo, el camino para la actriz dentro del programa terminó y recientemente se refirió a su situación matrimonial con Alejandro Estrada.

Si bien, la actriz estuvo en Vix respondiendo algunas de las preguntas de Roberto Velásquez y Lina Tejeiro, dejando claro que está feliz y tranquila, sin embargo, tendrá que acoplarse a diversas situaciones ahora que salió a su realidad. En medio de esto, Umaña también aprovechó para responder a aquellas dudas en las redes de la plataforma de ‘streaming’.

Una de las que más le generó risa la actriz se trató sobre las cosas que tenía con Alejandro y por ende, los integrantes que componen su familia y a quienes les gustaría abrazar: “Obviamente, a Thiago, un perrito que adoptamos. Mágica y Litana que son mis hijos gatunos y perrunos. También hablar con Alejo porque no sé nada de la situación afuera no sé si tengo casa o no. No sé a dónde voy a llegar. Chicos por favor tengo una maleta ahí afuera llena de ilusiones”.

Nataly confesó que va a extrañar todo de ‘La casa de los famosos’ y cada una de las situaciones que tienen que vivir, resaltando que no existió ningún detalle que no le gustara, pero tiene claro que si paso por el ‘reality’ terminó. Además, la actriz no se fue del ‘After show’ sin nombrar a aquel personaje que más iba a extrañar, por supuesto, fue Melfi.

Mientras que Umaña se dejó ver muy tranquila, Sandra y Karen Sevillano no dudaron en sacar a flote la tristeza que sienten por la situación que debe afrontar Nataly desde su salida de ‘La casa de los famosos’ teniendo en cuenta lo sucedido con el panameño y por ende, la entrada de Alejandro Estrada para entregarle el anillo de matrimonio y dar por cerrada su etapa con la actriz tras lo ocurrido.