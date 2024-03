“De mal gusto”: ‘Epa Colombia’ fue criticada por mostrar cuánto dinero le dieron en su baby shower

‘Epa Colombia’ volvió a generar polémica en las redes sociales a propósito de una publicación en sus historias de Instagram: mostrar la cantidad de dinero que los invitados le dejaron en su baby shower. Esto hizo que varios usuarios de esta plataforma la tildaran de maleducada por revelar esta información comprometedora.

La futura mamá demostró una vez más su alegría por su proceso de embarazo al realizar un baby shower por todo lo alto, invitando a varios familiares, amigos y hasta algunos de sus empleados a esta gran reunión que contó con todo tipo de lujos.

La celebración de la colombiana contó con invitados del mundo de la farándula colombiana, además de presentaciones musicales con artistas reconocidos como Jhonny Rivera y su novia, Jenny López.

También realizo varios juegos y dinámicas divertidas con sus invitados, destacando una pequeña piñata llena de dinero, con una cantidad entre cuatro y cinco millones de pesos repartidos entre varios billetes enrollados.

Y en relación al dinero, al día siguiente de este evento, Epa Colombia publicó varias historias en las que mostró cuánto dinero le habían dado algunas de sus invitadas, dejando ver diferentes sumas en los sobres que recibió.

En el clip deja ver que Yina Calderón le dejó 1.500.000 pesos, una distribuidora de nombre Diana le regaló 400.000 pesos, y la mujer que se encarga de sus retoques estéticos, Camila Barrientos, le dejó mil dólares.

Epa Colombia se llevó críticas por revelar cuánto dinero le dejaron sus invitadas

A través de sus historias, la empresaria no solo mostró la cantidad de dinero que recibió, sino que también aprovechó para darle las gracias a las personas que le dejaron un detalle en este día especial.

Sin embargo, algunos usuarios de las redes sociales no vieron con buenos ojos la acción de Epa Colombia, indicando que era un acto de mal gusto exponer lo que sus invitadas le habían regalado.

“De mal gusto haber mostrado cuánto les dio”, “De mal gusto contar delante de todos. Y los que no dieron, no la dieron toda?”, “Qué feo exponer a los invitados con el dinero que dieron, seguro unos se sienten mal por no poder dar más” y “Horrible esto” son algunos de los mensajes que se pueden leer en las redes sociales.