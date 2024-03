“No me dio el presupuesto”: Manuela Gómez está vendiendo su lujosa camioneta

Manuela Gómez es una empresaria y DJ de guaracha que se dio a conocer gracias a su polémica participación en ‘La casa de los famosos’, y a pesar de cambiar y querer mantenerse alejada de los escándalos, sigue dando de qué hablar, no solo por sus múltiples negocios, los problemas personales que ha tenido en Medellín o las disputas mediáticas con su excompañera de reality, Yina Calderón, sino por su embarazo, el cual dejó saber que no fue planeado, pero que recibe con amor en medio de los cambios que ha tenido. Su más reciente confesión sobre una de las decisiones que tomó para mejorar sus finanzas ahora que será mamá, sorprendió a sus seguidores.

Manuela Gómez puso en venta su camioneta de alta gama

La empresaria reveló a sus millones de fans por medio de sus historias de Instagram, que se encuentra vendiendo en vehículo que compró con tanto esfuerzo para cumplir uno de sus más grandes sueños, por lo que por medio de la dinámica de preguntas, respondió los motivos por los cuales decidió vender su camioneta de marca Mercedes Benz.

“Vean, les digo sinceramente. La situación económica está tan complicada que no aguanta y no me amerita tener un carro de alta gama, de verdad se gasta demasiado y en este momento la economía no se presta para mantener un carro de esos”, indicó Manuela.

Además reiteró que sus prioridades en este momento son otras y prefiere gastarse la plata que invierte en su camioneta, en otras cosas para ella, su pareja y su hija que viene en camino.

“Esos carros no son sino gastos, y no poquito, son los millones. Además, pierden valor cada año, pierden un montón de millones”, afirmó.

Finalmente resaltó que prefiere enfocarse en su empresa que sí le deja ganancias y no pérdidas como la camioneta que tiene en venta, tanto que incluso aseguró que se había equivocado con la decisión de compra, puesto que no puede vivir de apariencias.

“¿Entonces, por aparentar lo que no soy y lo que no tengo me voy a ir a la quiebra con mi empresa y todo? No, yo prefiero mantener mi empresa a flote, que ha sido el proyecto más lindo que he tenido en mi vida y sacarla adelante (…) A veces en la vida hay que ser humilde y hay que aceptar que realmente, me equivoqué comprando ese carro”, acotó la DJ de guaracha.