“No se imaginan las crisis que a uno le dan”: Manuela Gómez se despachó contra quienes la critican por su manera de vestir en el embarazo

La creadora de contenido, Manuela Gómez, se dio a conocer en redes sociales gracias a su participación en el reality show de talento actoral del Canal RCN, ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, donde generó polémica por su forma de ser y por decir las cosas de forma tajante y sin filtros, por lo que tras varios escándalos se mantuvo al margen de las controversias para iniciar su vida como empresaria y DJ de guaracha a las afueras de Medellín, por lo que ahora que sorprendió con la noticia de su embarazo, no le han faltados las críticas por la manera en la que está vistiendo.

En su fiesta y lujosa fiesta de revelación del sexo de su bebé, a quien llamará Samantha, algunas celebridades del mundo digital la acompañaron, por lo que Yina Calderón, su es compañera de reality no dudó en soltar todo su veneno para salir a criticarla en redes sociales, mencionando que el vestuario que usó “sirve para hacer aseo general los sábados”.

Lea también: “Quieren que regale mis hijos”, Manuela Gómez respondió a quienes la critican por sus mascotas durante el embarazo

Es por ello, que Manuela no se quedó callada y por medio de sus historias de Instagram no pasó por alto lo que anda leyendo en sus publicaciones, por lo que dijo:

“Me han criticado mucho por la pinta que de la revelación. Vea, empecemos por algo, yo ni siquiera iba a hacer revelación de sexo, pregúntenme si estoy segura de hacer baby shower, tampoco estoy segura, porque yo soy una persona muy simple, yo pensé ¿revelación? No, vamos a una montaña y explotamos eso donde sea”.

Además, con su personalidad directa y sincera aclaró que incluso tenía otros planes y que como madre primeriza aún le faltan muchas cosas que aprender y hacer para adaptarse a la etapa que está viviendo.

Lea también: “Parece María la del barrio”, Yina Calderón opinó sobre el embarazo de Manuela Gómez

“Yo me fui a comprar lo primero que vi a la carrera porque no tengo ropa de embarazada, esa es la verdad, se los juro, yo me iba a ir de sudadera y tenis... Bastante lidia tengo cargando esta super niña en mi barriguita como para ponerme a pensar que tengo que irme como una princesa, con el super vestido, tacones, por Dios. No esperen eso de mí, yo siempre voy a optar por la comodidad, con tenis, con chanclas, o sea, embarazada ustedes no se imaginan las crisis que a uno le dan”, acotó la empresaria.