”Parece María la del barrio”, Yina Calderón opinó sobre el embarazo de Manuela Gómez

Yina Calderón y Manuela Gómez tienen una rivalidad mediática desde que ambas compartieron días y noches en la casa estudio de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ donde sus diferencias fueron notables por sus personalidades, por lo que a pesar de intentarlo, años después su enemistad continúa y Yina no pierde la oportunidad para dar su opinión ácida sobre Manuela en la nueva etapa que está viviendo con su embarazo no planeado.

El fin de semana, Manuela Gómez confirmó los rumores sobre su embarazo con una exclusiva fiesta de baby shower y revelación del sexo de su bebé, a quien llamará Samantha, por lo que su atuendo llamó la atención de sus seguidores, incluida, Yina Calderón.

La empresaria de fajas no perdió la oportunidad para con su forma de ser hablar sin temor y decir: “El hecho de que a mí ella no me agrade, no quiere decir que a ella ni a nadie que no me agrade, el voy a desear un mal embarazo, al contrario, que su bebé nazca sana, que ella le de mucho amor y demás que ella le dará mucho amor porque ella tuvo una niñez como compleja y ese tipo de personas que tal vez no recibieron mucho de eso en su niñez, cuando tienen animales, cuando tienen hijos, lo transmiten y lo dan porque no lo recibieron”.

“Lo que sí tengo que decir es que se fue horrible para el baby shower, el hecho de que uno esté embarazada no quiere decir que uno no se arregle, ella teniendo amigas tan regias como Marcela Reyes y Paola Usme, por qué no la aconsejan, que se arregle más esa niña”, adicionó la mayor de las hermanas Calderón mientras se encontraba en una sala de espera, para luego en el interior de un vehículo finalizar su apreciación y complementar:

“La ropa que ella llevó al baby shower está divina para hacer aseo general los sábados, para salir a comprar la fruta y la verdura, para salir a visitar la mamá el domingo en la tardecita noche, pero no para ir a un baby shower... parecía María la del barrio y eso no”, acotó finalmente la empresaria para expresar a sus seguidores que aunque ellos piensen igual que ella, nunca le dirían las cosas así, pero ella sí lo hace.