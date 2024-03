Ponen en duda el embarazo de Manuela Gómez por su bebida en baby shower de Epa Colombia

Hace pocas semanas, el pasado mes de febrero, la influenciadora y empresaria Manuela Gómez dejó saber que estaba en embarazo y además hizo la revelación del sexo de su hija, junto a familiares y amigos cercanos. Este momento fue muy especial para ella y su pareja, quienes además dejaron saber que la niña en camino se llamará Samantha. A esto se le sumó también que compartió al lado del amor de su vida y padre de su hija, quien recibió muchos halagos en redes.

¿Manuela Gómez habría mentido con su embarazo?

Es por eso que desde ese momento, más de uno está pendiente sobre ella y su embarazo, pues nadie quiere perderse el momento donde la pequeña llegue al mundo. Aunque un reciente video en redes los ha hecho dudar, pues creen que no está en embarazo.

En el video, que fue grabado en lo que sería un concierto de música popular, se puede ver a Manuela Gómez cantando, parada, bailando y también con un vaso en la mano que se piensa no es sano para ella en su embarazo, pues podría ser una bebida con licor.

En redes, más de uno comentó sobre esto, pues Manuela Gómez no debería estar tomando si está en embarazo por todos los daños que esto le generaría a la bebé. Otros la defendieron asegurando que no es licor, por el contrario, parece una bebida de frutas o jugo natural.

Lo que ha contado Manuela Gómez sobre su embarazo

Lo cierto es que ella no se ha manifestado sobre esto y no ha sacado de dudas a quienes aseguran que ella no está en embarazo, porque de lo contrario ni siquiera estaría en un sitio nocturno de pie, cantando y haciendo todo lo que se le ve en este video.

Vale la pena destacar que Manuela Gómez es madre primeriza, que hace poco contó detalles sobre su embarazo y aseguró que han sido días complejos porque le han dado todos los síntomas y eso la tiene un poco desgastada. Además, dejó saber que en su momento le generaba mucha ansiedad por consumir bebidas energizantes, pero lo ha podido controlar, y es que lo que también se puede ver en el video es que esos días ya pasaron y ella se siente mucho mejor.