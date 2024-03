“Me encanta el cine”: Ana Karina Soto aclaró si abandona los programas de RCN Televisión para ser productora

Una de las presentadoras más famosas de la televisión colombiana en Ana Karina Soto, quien cuenta con una experiencia de más de 20 años, siendo parte de programas como ‘Estilo RCN’, ‘Mañana Express’ y ‘Buen día Colombia’, encargándose de acompañar a los televidentes a diario. Aunque la ocañera ha alcanzado el éxito y se siente plena por sus logros profesionales, desde hace algún tiempo decidió llevar a cabo una nueva faceta, esta vez como productora teniendo en cuenta que su pareja, Alejandro Aguilar es un actor y director. Ahora, la presentadora aclaró si abandona la televisión para dedicarse de lleno a ser productora.

Soto ha sabido ganarse el cariño de los televidentes desde hace un buen tiempo, pero más allá de su rol como presentadora también busca dividir sus labores para la producción de una película y otras obras de teatro, pues su esposo ha buscado desde su pasión por la actuación trazar su propio camino y así poder diversas oportunidades para actores y demás integrantes de la esfera del cine.

En medio de este camino, Ana Karina encontró un nuevo gusto, llevando a cabo su papel como productora y recientemente la pareja dio a conocer la película ‘Uno a uno’, teniendo como director a Alejandro Aguilar, que fue grabada en Ibagué y con plano secuencias, sin cortes y sincronizado, por supuesto ambos no dudaron mostrar su emoción y dar a conocer esta producción. Sin embargo, lo que terminó llamando la atención fue que Soto en su cuenta de Instagram aseguró que mientras hablaba con una de sus tías que reside en Cúcuta, ella indagó sobre si dejaría la televisión y le daría paso a otro rol, pues era una duda que le habían manifestado varias de sus amigas.

“Yo le dije a mi tía no, ¿de dónde sacan esos cuentos? Obviamente ustedes saben que soy feliz siendo productora hace muchos años soy la productora general de las obras de teatro de Alejo (...) Me encanta el cine. Me apasiona (...) Pero yo también soy feliz presentando y como le he dicho hasta que Dios quiera, la virgencita, ustedes y el canal RCN me lo permita, voy a seguir en los dos programas ‘Buen día Colombia’ y ‘Mañana Express’”, fueron algunas de las declaraciones de Soto.

Asimismo, la presentadora resaltó que la confusión se habría dado debido a que durante la sección de entretenimiento de Noticias RCN, tanto ella como su pareja, aparecieron en una nota para contar detalles con respecto a la película nombrada anteriormente, dejando claro que no deja su rol como presentadora, para llevar a cabo su rol como productora, pues lleva a la perfección estas dos facetas de su carrera sin problema alguno: “Sigo haciendo las dos cosas. Si Dios y la virgencita de Torcoroma me lo permiten”.