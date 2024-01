“Te envidian por el nivel”: Alejandro Aguilar salió en defensa de Ana Karina Soto

Alejandro Aguilar, pareja de Ana Karina Soto, salió en defensa de la presentadora de ‘Buen Día Colombia’ y el actor no se reservó nada contra aquellos que solo la critican.

Fue por medio de sus historias de la red social Instagram que el actor dejó ver una fotografía de ambos con unas palabras que llaman también a la reflexión y en las que etiquetó a la presentadora.

“Te envidian por el nivel. Duela al que le duela. Nada es regalado. Nada ha sido accidente. Hagan su trabajo. En este medio, todos y todas entramos y salimos. Dejen el drama, no son Shakespeare”, escribió Alejandro Aguilar.

Es de recordar que hace pocos días Ana Karina Soto hizo una publicación en la red social Instagram en la que se fue contra aquellas personas que solo están pendientes de los pasos que dan los demás para criticarlas.

En sus palabras se cuestionó si ese comportamiento se debe a amarguras, tristezas y hasta envidia, y más el hecho de que ella sea una persona que no genera ningún tipo de polémica como para que la ataquen de tal forma.

“Buenos Días ☀️ ❤️ Hoy me levanté pensando en esas personas que viven pendientes de los demás, para criticarlas, para hablar de ellas, para hacerles daño, para buscarles defectos, errores, cualquier equivocación. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Viven amargadas? ¿Tristes? ¿Envidiosas? 🤷‍♀️ 👆 😱 🙈 🤔 No entiendo. Porque si tú no te metes con nadie, ¿porque existirán esas personas que se quieren meter contigo? Bueno. Lo único que les deseo, es amor en su corazón y una ilusión en sus vidas, para que se ocupen de ellas y no en la de los otros🙏🏻 😘 ❤️ 🎉 💃 🕺🏻”, escribió Ana Karina Soto.

Como era de esperarse la publicación de Ana Karina Soto se llenó de diversas reacciones por parte de su comunidad digital que no dudó en apoyarla en cada una de sus palabras y le pidieron ignorar cualquier tipo de ataque que reciba.