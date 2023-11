“Me sentí vulnerada, violada”, Ana Karina Soto reveló cómo vivió la filtración de su video íntimo

La presentadora Ana Karina Soto comenzó su sueño en la televisión desde sus 17 años de edad, donde poco a poco se fue abriendo las puertas, para luego darse a conocer en el reality show de convivencia y talento actoral, ‘Protagonistas de novela’, para luego consolidarse como una de las presentadoras de entretenimiento del Canal RCN y actualmente del matutino, ‘Buen día Colombia’.

A pesar de mantener su vida sentimental en privado y estar enfocada en su familia, sus sueños y sus anhelos, a Ana Karina la ha acompañado una serie de escándalos de los que ha sido víctima, dentro de ellos, la filtración de un video íntimo en el 2007, donde el que fue su novio por 10 meses, en medio de tragos, abusó de su confianza, la grabó y filtró el video de su encuentro, causando afectaciones emocionales en ella.

16 años después de lo sucedido, en un podcast con su amiga y colega, Tatiana Franco, la presentadora habló del tema desde lo más profundo de su corazón, esta vez no desde el escándalo, ni desde las respuestas a las preguntas de los medios de comunicación, sino desde su parte más humana, desde sus emociones y sentimientos en dicho momento.

Lea también: ¿Embarazo a la vista? Ana Karina Soto dejó ‘pálido’ a su pareja con inesperada noticia durante su millonario viaje

“Me sentí vulnerada, violada, porque finalmente porque si tú no permites algo y hacen algo contra ti, sin tu consentimiento, si invaden tu intimidad de esa manera, tú te sientes violada, porque finalmente si es algo consensuado, con el permiso de la otra persona, pues finalmente no hay mucho que reclamar ni mucho que decir, porque finalmente, en últimas, cuando tuve la oportunidad de hacerle el reclamo a esta persona se lo decía, además, pues es muy cínico porque yo lo miraba a los ojos y le decía “nunca me pediste permiso, nunca me pediste autorización”, comenzó diciendo.

Además indicó: “Nunca entendí finalmente por qué lo hizo ni con qué intenciones lo hizo, primero grabar y después publicar... Claramente me sentí atacada, humillada, ofendida, ultrajada, porque era mi novio, porque en esos momentos uno no está pensando si tiene un celular en la mano porque uno está en un momento demasiado íntimo, demasiado privado, como para estar uno pensando en una cosa de esas y sobre todo después todo lo que pasó”.

La presentadora confesó que gracias al apoyo de su familia, de algunos de sus colegas y de sus verdaderos amigos, pudo contrarrestar el “cinismo” con el que su expareja le hablaba a sus papás, a ella y a sus conocidos sobre lo ocurrido.

Lea también: Ana Karina Soto se confesó sobre la difícil decisión que tomó sobre su hijo Dante

“Fue gracias a ellos que no permitieron que me derrumbara como quizá yo sentía que me iba a derrumbar, yo sentía que iba para allá... yo soy una mujer con valores, con principios, con una educación medianamente conservadora, por no decir, muy conservadora... entonces tener una situación de esas, tenerse que enfrentar al escarnio público y a las suposiciones de la gente fue muy duro, muy difícil y todavía me cuesta mucho hablar del tema”.

Además dejó saber que gracias a los titulares y a la presión mediática, vivió un momento doloroso, puesto que su familia le había abierto las puertas al hombre con el que ella estaba compartiendo parte de su vida, puesto que lo veían como un ser humano respetuoso, y ver que no resultó ser lo que creían que era, lo que mostraba, fue difícil para sus familiares.

Incluso confesó que su papá lo llamó para confrontarlo y preguntarle por qué le había hecho ese daño a su hija, por lo que no fue un daño hecho solo a ella con la revelación de su intimidad, sino que afectó a sus padres.