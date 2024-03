“Es mi pasión”: Ana Karina Soto mostró su nueva faceta profesional lejos de la televisión

Ana Karina Soto es una de las presentadoras más recordadas de la televisión colombiana, pues durante muchos años ha sido la cara principal de varios formatos televisivos; actualmente es presentadora de ‘Mañana Express’ y ‘Buen Día Colombia’ y aquí se ha ganado el aprecio de las personas. Además de su faceta como presentadora, Ana Karina ha emprendido en varios proyectos para apoyar a su esposo Alejandro Aguilar, que lleva varios años dedicado a la actuación, por lo que Ana Karina en apoyo inició su nuevo proyecto como productora.

En sus redes sociales, Ana Karina ha compartido que es la productora de la nueva película de Alejandro y que su pasión por el cine que comparte con su esposo es de las cosas que más le motivan a seguir trabajando por otra de sus profesiones más amadas. La película dirigida por Diego Bustamante se encuentra en proceso de grabación y Ana Karina ha comentado que trabajar en familia es uno de sus más grandes placeres.

Ana Karina Soto presentó ‘La casa de los famosos’ por VIX

Luego de la emisión habitual por medio de RCN, en VIX, plataforma aliada del canal y que luego de cada capítulo presenta un programa llamado el ‘Aftershow’, la presentadora principal de este formato es Lina Tejeiro, pero Ana Karina estuvo junto a Roberto hablando de este capítulo de ‘La Casa de los Famosos’, en sus historias la presentadora afirmó que fue una experiencia única ver a los participantes y además ‘echar rulo’ sobre lo que ha sucedido en el reality que ha llenado de expectativa a varios de los televidentes.

Ana Karina afirmó: “resulta que ellos en VIX hacen un pre-show y un aftershow, hoy no estaba Lina, solamente estaba Roberto, pero la pasamos increíble y tuve la oportunidad de ver a los participantes antes de la emisión de RCN, en serio no se imaginan todo lo que vi”, y sobre Lina, aunque no estuvo presente en esta emisión, se espera que se vuelva a unir al equipo este domingo 18 de febrero para la primera noche de eliminación del reality.