¿Felipe Saruma ya tiene nuevo amor? La foto que lo dejaría en evidencia

Desde agosto del año pasado, Felipe Saruma y Andrea Valdiri habían terminado su relación, pero lo hicieron público hace muy poco tiempo y esto sin duda ha dado tela para cortar en redes sociales, puesto que se casaron, tuvieron una de las más hermosas relaciones según sus millones de seguidores que siguen sin creer que no estén juntos, pese a que fueron a Europa juntos y dejaron ver momentos en familia estando ya separados. Ahora, mientras Andrea está enfocada en sus hijas, el creador de contenido ha estado inmerso en escándalos de infidelidad y de un posible nuevo amor.

Felipe Saruma tendría un nuevo amor y hasta viviría con ella

Lo cierto es que cada uno está haciendo su vida, y esto también es tema de conversación, pues, muchos están a la espera, sobre todo, que Felipe Saruma se deje ver enamorado de nuevo. Y aunque no lo ha hecho de forma directa, más de uno han comentado sobre una reciente foto que anda circulando en redes, la cual fue tomada de sus historias de Instagram en medio de un video en el que el joven estaba hablando con sus seguidores en el baño de su apartamento en Barranquilla.

El generador de contenidos se ve en sus redes sociales saliendo de un baño, y aunque su entrenada figura se llevó todos los elogios, el detalles de un jabón para uso de zonas inferiores lo habría dejado en evidencia. Sí, este sería el detonante en redes para asegurar que Saruma ya tiene una mujer en su vida.

Más de uno le hizo zoom en redes para destacar que estaba en el baño de una mujer, y que podría incluso estar viviendo con ella, o que podría ser el baño de su nuevo y lujoso departamento que ya comparte con alguien más.

Lo cierto es que él no ha dado respuesta a estos rumores, pero lo que sí ha demostrado es que está más que feliz disfrutando de las fiestas, los amigos y el fruto de su trabajo. Y es que Felipe Saruma se quedó en Barranquilla, donde ha montado su empresa y se ha mudado a un gran departamento que dejó a muchos con la boca abierta.

Lo que se sabe de la relación que hay entre Felipe Saruma y Andrea Valdiri

Y con Andrea Valdiri ya no hay comunicación, pese a que en su momento dejó saber que ella era una gran mujer y que había sido el gran amor de su vida, el hecho de que no estuviera a su lado, o por lo menos no mostraran si le dejó alguna muestra de cariño a Isabella, hija de la barranquillera por su cumpleaños, demuestra que no hay nada, ya que los una.

Vale la pena destacar que Andrea Valdiri está ahora mismo en Europa, con su hija mayor, como regalo de cumpleaños, pero al mismo tiempo se rumora que ella estaría también con su manager, con quien se ha visto en todos los viajes y se comenta en redes podría ser su nuevo amor.