“Con una amiga costeña”, Marcela Reyes confirmó la doble infidelidad de Saruma a Valdiri

La DJ de guaracha, Marcela Reyes ha dado de qué hablar en los últimos días por dar su opinión sobre la polémica digital sobre los rumores de la verdad sobre el divorcio de Andrea Valdiri y Felipe Saruma, ya que mientras Epa Colombia ataca públicamente a la bailarina, Reyes la defiende y al contrario ha dicho que conoce los verdaderos motivos de fin del matrimonio, dejando claro que no es como muchos piensan y que fue la barranquillera quien terminó sufriendo las consecuencias de las malas decisiones del creador de contenido.

Por medio de su cuenta de Instagram, Marcela Reyes detalló que en la fiesta de matrimonio de ‘La Tremenda’, ella lanzó un comentario cuando Andrea Valdiri subió a bailar en el escenario, despertando todas las dudas sobre la fidelidad de Saruma. “Hice ese comentario porque yo también tenía una imagen de matrimonio perfecto, hombre perfecto (…) Uno ve una relación perfecta en redes sociales y la idealiza”, comentó.

La emprendedora reveló que se había dado cuenta de la idealización que tenía de Felipe Saruma. “Tengo una amiga costeña que salió con Saruma cuando estaba aún con Andrea... Eso no fue que por allá me lo cuchichearon, no. El entorno mío de amigos costeños lo sabíamos, porque esta amiga era de ese entorno”, acotó.

Reyes además mencionó que defiende a Valdiri de los comentarios negativos que recibe de otras mujeres a pesar de no ser íntimas amigas, ni mantener conversaciones con ella, por lo que su entorno y amigos en común con Saruma le han dejado saber que desde su divorcio el joven ya ha tenido dos novias, hace fiestas e incluso hace que los asistentes apaguen los celulares para que no graben nada, por lo que dijo: “Es un morrongo porque le está dando una imagen equivocada a las personas... Hombre no es gente, ni es familia, de verdad. Yo creo y soy partidaria de que todavía existen hombres buenos, pero no idealicemos hombres ajenos y menos cuando los vemos criando hijos que no son de ellos”.