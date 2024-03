“No te encontré”: Aida Victoria Merlano rompió en llanto por la enfermedad de un ser querido

Aida Victoria Merlano dejó desconsolados a sus seguidores al publicar un emotivo video en el que habla sobre la complicada situación de su salud de un ser querido, rompiendo en llanto en el proceso y dejando ver su lado más vulnerable, además de dedicarle unas palabras a la señora que padece una complicada condición.

La influencer suele publicar todo tipo de contenido en las redes sociales, el cual va desde lo cómico y lo divertido con sus ocurrencias, pasando por algunos clips para sus pautas publicitarias, además de otro material más denso y emotivo para invitar a sus fanáticos a la reflexión.

Y a propósito de esto último, la creadora de contenido decidió compartir con sus seguidores de Instagram un complicado momento por el que atravesó recientemente con una de las mujeres mayores que la cuidó cuando era pequeña, revelando que su cuadro de salud es delicado.

El clip comienza con Aida Victoria Merlano dando algo de contexto sobre su pasado, indicando que fue criada por cinco adultos mayores durante su infancia, a los cuales le tiene mucho aprecio. También aprovechó para recordar que dos de esas personas ya fallecieron.

Acto seguido, indicó lo mal que se siente porque hace pocos días tuvo que pasar por otro gran dolor, contando que una de las señoras ha presentado un complicado cuadro de salud, revelando que tiene Alzhéimer.

“El corazón se me partió hace dos días cuando se llevaron a mi mami Miriam a un lugar especializado porque su Alzhéimer le ha hecho perder la lucidez del todo. Como no puedo huirle a esto que me duele, esta ha sido mi manera de canalizarlo”, empezó a narrar la joven mientras mostraba algunas escenas junto a la señora.

Aida Victoria Merlano rompió en llanto al ver a su “mamá”

En el mismo clip aparece la creadora de contenido visitando a la señora Miriam, comprobando de una vez por todas que en efecto tiene problemas para reconocerla. Esto dio pie a la joven rompiera en llanto desconsolada.

“Hoy volví a la casa y no te vi. Te busqué y fui a tus ojos, pero ya no te encontré”, narró Aida Victoria Merlano mientras se mostraban escenas en las que estaba con la mujer en cuestión.

De cara al final del clip, la empresaria le dedicó un sentido mensaje, indicando lo mucho que significa para ella todo lo que hizo para que su infancia fuera buena, además de otras palabras de afecto.

Esto hizo que muchos de sus seguidores se sintieran conmovidos con el contenido del video, dejándole mensajes de apoyo y brindándole palabras de aliento en este momento complicado de su vida.