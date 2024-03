“Sí soy”: artistas le dedicaron una canción a Aida Victoria Merlano y así respondió la influencer

Aida Victoria Merlano terminó siendo la inspiración para un tema urbano que varios artistas locales estrenaron hace poco en las redes sociales, con varios de sus seguidores simpatizando con el mismo y etiquetando a la influencer en muchos videos para que pudiera escucharlo. Y una vez que la joven pudo oír detenidamente la letra, no dudó en reaccionar al respecto.

La creadora de contenido ha estado en la mira de muchos seguidores por un par de situaciones polémicas que han estado circulando en las redes sociales durante los últimos días, siendo la más reciente su intercambio de palabras con su exnovio, Yeferson Cossio, quien dio a entender que su relación con ella no fue significativa.

Y si bien la colombiana le respondió de manera contundente con un audio en donde se podía escuchar al joven decirle que la amaba y que estaba enamorado de ella, no se ha pronunciado más al respecto, siguiendo adelante con su contenido habitual enfocado en su novio, el streamer ‘WestCol’, sus pautas publicitarias y uno que otro video divertido.

Sin embargo, hace pocas horas compartió en sus historias una serie de videos en los que muchos de sus seguidores la habían estado etiquetando. Y a pesar que la mayoría eran distintos, todos tenían un detalles en común: la música que sonaba en el fondo.

El tema en cuestión titulado ‘Chimbita de comuna’ se enfoca de cierta manera en el feminismo y el empoderamiento de las mujeres y su independencia en el mundo actual, hablando sobre una chica que goza de varios lujos y una posición económica privilegiada, algo que puede describir la situación actual de Aida Victoria Merlano.

Pero lo que hizo que los seguidores de la influencer la etiquetaran en varios videos en los que sonaba esta canción es que en una parte de la letra la mencionan a ella: “ahora anda gótica, erótica, exquisita, loquita, como Aida Merlano, explícita, sólida”.

Aida Victoria Merlano reaccionó al tema urbano

Después de ver que muchos usuarios de Instagram la etiquetaron en varios videos con el mismo tema, la influencer decidió darle una oportunidad al escuchar detenidamente la canción mientras reaccionaba a la misma, indicando que en efecto se sentía identificada con algunas de las frases, emocionándose también al oír su nombre en el tema.

En otra historia, Aida Victoria Merlano le da otro enfoque a esta situación, indicando que si bien esperaba que uno de los artistas la invitara a difundir su tema en las redes sociales, solo se limitó a dedicarle varias palabras tiernas.

“Cuando vi que me estaban etiquetando en este tema, yo le respondí a la persona que en verdad genuinamente me había gustado mucho y esperaba que me tirara el: ‘comparte el tema’, y jamás lo hizo”, contó la creadora de contenido en una de sus historias.

Esto llevo a la joven a compartir de manera espontánea el mensaje que le dedicaron los cantantes, además de invitar a sus seguidores a escuchar el tema.