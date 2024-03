Laura Acuña confesó la situación que motivo a su hija, Helena a cortarse el cabello para niños con cáncer

Más allá de su éxito profesional, Laura Acuña logró cumplir uno de sus más grandes sueños al convertirse en madre de Helena y Nicolás, quienes son lo más importante en su vida y a quienes busca inculcarle los mejores valores y enseñanzas a pesar de su aparente separación con el empresario, Rodrigo Kling. La presentadora de programas como ‘Muy buenos días’ y ‘La voz’, también se ha encargado de mostrar varios de los momentos que vive junto a sus pequeños y el más reciente terminó llamando la atención debido a que Helena decidió cortarse su cabello para donarlo y ahora la bumanguesa confesó la situación que motivo a su hija, Helena de cortarse el cabello para niños con cáncer.

El acto de la hijo mayor de Acuña se ha encargado de enternecer a los televidentes, pues la menor de tan solo 7 años, estuvo más que segura de su decisión, pues desea que ahora su cabello pueda servir a los niños que padecen cáncer y anhelan tener una peluca antes de que se dé su recuperación. Aunque la presentadora no reveló mayores detalles además de un corto video con su hija junto a su estilista debido al auge que esta situación tuvo decidió referirse al tema.

¿Por qué la hija de Laura Acuña decidió cortarse el cabello?

De acuerdo con Laura Acuña la decisión de Helena de cortar su cabello se dio mientras que realizaban una rana en origami a partir de un video de Youtube, pero en medio de la dinámica, apareció un video en el que pedían ayudas desde un hospital internacional para niños que luchan contra el cáncer. “El niño que salió ahí, no tenía pelo, entonces Helena preguntó porqué no tenía pelo y le expliqué, pero la siguiente pregunta de ella fue: ‘¿se va a quedar calvo toda la vida?’ le dije que no, que hay personas que donan el pelo para que estos niños mientras les crecía el de ellos pudieran tener pelucas y se vieran con pelo”.

Seguidamente, la bumanguesa aseguró que la menor le pidió donar su cabello, pues Helena sentía que su cabello estaba lo suficientemente largo como para donarlo a los niños que lo necesitan. Sin embargo, no cumplía con el largo para ser aceptado, pero más allá de esta situación, la presentadora destacó que lo más bonito es que su hija pensara en donarlo sin decirle ni una sola palabra al respecto, asegurando que se siente orgullosa de que tenga consciencia de ello así como también busca que la tenga con la donación de órganos y demás cosas.

“Quise aprovechar ese impulso de querer cortárselo para hacer algo bueno, fuimos al salón de belleza y Cristián tiene relación con la Liga contra el cáncer y varias fundaciones. Para contarles el pelo no sirve, porque todos tienen un mínimo de largo, algunos piden 15cm otros piden 30 cm, otros 20 cm (...) El de Helena no sirve porque no tenía ese largo no alcanzó a los 20cm tenía 17 una cosa así”.