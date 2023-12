¿Hijo de tigre sale pintado? Laura Acuña sorprendió con el gran parecido de su hijo a Rodrigo Kling, su expareja

Laura Acuña es una presentadora bumanguesa quien se dio a conocer producciones como ‘Noticias RCN’, ‘Muy buenos días’, ‘La Voz’ de Caracol televisión y actualmente busca atraer al público con su propio programa ‘La Sala de Laura Acuña’. Pero, más allá de sus diversos proyectos televisivos, lo cierto es que lo más importante para ella es su familia, pues recientemente sorprendió con el gran parecido de su hijo a Rodrigo Kling, su expareja.

La presentadora sin duda se ha convertido en una de las caras más reconocidas del entretenimiento en Colombia, pues cuenta con una amplia trayectoria en la pantalla grande y por supuesto, no pasa desapercibida su talento y carisma ante las cámaras. Actualmente, hace parte de ‘La Vuelta al Mundo en 80 risas’, programa de Caracol en el que ha dejado ver la serie de emociones que se viven disfrutando de otro país y de paso, mostrándoles a los televidentes otras de sus facetas.

Pero, ahora, en época navideña y de fin de año, Acuña habría viajado para reunirse con el resto de su familia en su ciudad natal, Bucaramanga, pues en días pasados, en medio de una dinámica de preguntas, la presentadora aseguró que no estaría sola, pues sus hermanos también estaríamos presentes. Sin embargo, esta celebración habría terminado, pues recientemente, Laura compartió una imagen en la que, al parecer, estaría en medio de un vuelo en la que se lee: “Mis amores”, junto a sus hijos, Helena y Nicolás.

Minutos después de su publicación, la serie de comentarios por parte de sus colegas no se hicieron esperar, destacando la belleza con la que cuenta los tres y por ende, el amor que es indudable por parte de Laura hacia sus pequeños. Sin embargo, no pasaron por alto, si el corazón de la presentadora se encuentra ocupado o si, por el contrario, desea quedarse en la soltería. Pues desde hace varios meses se rumoró que su relación con Rodrigo Kling habría llegado a su fin hace algún tiempo, pero esto no ha sido lo único, pues los menores estarían compartiendo los próximos días con su padre como es común entre las familias, ya que además de celebrar navidad y año nuevo aprovechan las vacaciones de los menores.

¿Es aguantadora o masoquista? Laura Acuña estaría de nuevo con Rodrigo Kling Fotos: Agencias