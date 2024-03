“No me daré por vencida”: Exparticipante de ‘La Voz’ reveló que está luchando contra el cáncer

‘La Voz’ es uno de los concursos de canto más recordados del país y de muchos otros lugares del mundo, cuando Caracol produjo este reality, catapultó a varios cantantes a tener más reconocimiento en la escena musical y a motivarlos a seguir creando canciones, tuvo dos temporadas antes de que ‘La Voz Kids’ mismo reality, pero los participantes siendo niños, conquistara los corazones de los colombianos. Pese a la corta duración en temporadas del reality, muchos recuerdan a los participantes como Jessi Uribe y Mike Bahía.

Pero en estas últimas semanas, una de las participantes de la temporada que deslumbró con su talento cantando vallenato, se trata de Evelyn Gómez, nacida en Barranquilla, pero en sus redes sociales compartió que está enfrentándose a un cáncer de seno, pero aunque es una noticia difícil de asumir, lo ha hecho de la mejor manera, siendo activa y afrontando la situación con la creencia que va a superar esta enfermedad.

Por medio de una publicación a través de sus redes sociales, afirmó que a pesar de las dificultades tiene el someterse a las quimioterapias sigue en pie para recuperarse: “Señor cáncer: Qué dijiste? Evelin te vas a quedar allí sentadita y sin moverte a esperar que te invada y te derrote. Qué equivocado estás al creerte vencedor, cuando no eres nada comparado con el poder de Cristo, te has metido con la hija del Rey y el Rey es celoso con sus hijos, ten mucho cuidado, lo más curioso de todo, es que desde que entraste a mi cuerpo ya no te odio como antes, ahora estamos viviendo juntos, ahora somos amigos y rivales”, afirmó Evelyn.

En los comentarios, encontró mucho apoyo y los mejores deseos para que se recupere pronto. Sus seguidores también halagaron la forma en la que Evelyn ha afrontado su enfermedad y desean que el proceso de tratamiento sea más llevadero. Evelyn se prepara para su tercera quimioterapia, con la ilusión de que su testimonio de vida impacte a muchas personas.