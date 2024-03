Koral Costa habló del curioso pacto que hizo con Omar Murillo mientras está en ‘La Casa de los Famosos’

Koral Costa le recalcó a sus fanáticos que el compromiso entre ella y su pareja, Omar Murillo, es muy grande, al punto de que reveló un curioso pacto que ambos hicieron antes de que el actor ingresara a ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, asegurando que comprobarán si llegaron a respetarlo tan pronto él regrese a su casa.

El colombiano también conocido como ‘Bola 8’ es una de las figuras que continúan participando en este reality show que tanta polémica ha despertado entre los televidentes y en las plataformas digitales, prácticamente desde su capítulo inicial.

Y al igual que la mayoría de sus compañeros, Omar Murillo, también ha sido protagonista de varios escándalos dentro de la casa, en especial con las influencers Karen Sevillano y ‘La Segura’, involucrándose en pleitos en los que ha quedado muy mal parado en las redes sociales.

A pesar de esto, el joven ha logrado mantenerse en la competencia por varias semanas, esquivando hábilmente la eliminación gracias al apoyo de sus fanáticos.

Y por su puesto, su pareja, Koral Costa, ha aprovechado para compartir con sus seguidores qué opina del desempeño de Omar, subiendo varias historias y dejando su opinión sobre este tema.

Y en un aspecto relacionado, la colombiana aprovechó una pregunta de un internauta para hablar de un curioso pacto que hizo con él antes de que ingresara a La Casa de los Famosos: ninguno se depilaría su zona íntima.

“Les va a sonar raro pero sí, mi esposo y yo nos hicimos una promesa de que mientras yo estuviera acá afuera y él estuviera allá adentro nosotros no nos íbamos a depilar las partes íntimas”, aseguró Costa, indicando que tan pronto él regrese a casa vigilarán que hayan cumplido con su pacto.

Koral Costa contó cómo le ha ido sin la presencia de su pareja

A propósito de la ausencia de su marido desde que ingresó a La Casa de los Famosos, la colombiana tomó en cuenta una pregunta de un seguidor para contar cómo le ha ido durante estás últimas semanas, dando a entender que han estado llenas de emoción.

“Me ha pasado de todo, este tiempo ha sido una novela. Todo lo que me ha pasado, no se alcanzan a imaginar todo lo que a mí me ha pasado. Puedo hacer un libro de todo este mes. O sea, he pasado por de todo”, aseguró Koral Costa con cara de aflicción.

Esto puede hacer referencia a la decepción que se llevó cuando creyó que estaba embarazada, luego de que dos pruebas caseras dieran positivo. Sin embargo, tras hacer una examen de sangre, el resultado fue negativo.