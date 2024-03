“Tú eres el que te envenenas el corazón”: Koral, esposa de Omar Murillo, estalló contra seguidor que se burló de la pérdida de su embarazo

Koral, esposa de Omar Murillo más conocido como ‘Bola 8′, celebraba semanas atrás lo que sería un embarazo, lo que la llenó de felicidad. La cantante llevaba dos pruebas de orina, solo faltaba la de sangre para confirmar la noticia.

Sin embargo, días más tarde anunció que la prueba salió negativa, y manifestó toda su tristeza por medio de las redes sociales ya que se había ilusionado con la idea de tener su primer hijo con Omar Murilo.

Recientemente se unió a la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram en la que llegó un cuestionamiento que la dejó evidentemente vulnerable y es que un seguidor le escribió “me alegra que hayas perdido tu bebé en el embarazo”. Ante esto Koral salió al paso y decidió grabar un video en respuesta al ataque.

“Esto solo habla de la carencia de amor que tiene una persona, una persona que se alegra de que haya perdido a mi bebé, una persona que tiene falta de amor en su corazón, que ignorante eres, que ignorante alegrarse por algo malo de una persona. Eso es ignorancia. Creo que estás falto de amor, creo que necesitas alguien que te ame. ¿Sabes? Lo que me dices no es malo para mí, es malo para ti porque tú eres el que te envenenas el corazón. Tú eres el que jamás lograrás nada bonito, por querer hacer sentir mal a otra persona. Tú no sabes todo lo que sentí en ese momento, pero bueno, lastimosamente las palabras duelen depende de quien vengan, no sé si eres hombre o eres mujer, lo único que puedo decirte es que estás falto de amor”, dijo Koral.

Como era de esperarse las reacciones no tardaron en llegar al post de Koral, pues su comunidad digital se unió en comentarios positivos para ayudarle a sobreponerse al ofensivo momento.

“Solo alguien con odio y envidia en su corazón puede decir algo así. ¡Mi bella muchas bendiciones a ti y tu esposo! Las mejores vibras h energía del mundo ❤”, “😡 😡 😡 😡 eso habla mucho de él ser tan oscuro que es lleno de odio y envidia, así le va a ir de mal ¡Ese tipo de personas son las primeras que van al hoyo oscuro!”, “Increíble que una persona sea capaz de alegrarse de una perdida como esa y que además sea capaz de decirlo a la persona que sufrió la perdida” y “Yo no lo llamaría ignorancia sino maldad y resentimiento”, son solo algunas de las reacciones que destacan.