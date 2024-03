Koral ‘dejó azul’ a Omar Murillo con su entrada a ‘La Casa de los Famosos’; le aceptó la propuesta de matrimonio

‘La Casa de los Famosos’ de RCN, cogió escarmiento luego de las fallas que tuvieron en los primeros capítulos. Y esto lo han logrado, no solo arreglando lo que estaba mal, a esto se le suma la imposición de nuevas reglas y dinámicas que lo ponen ‘candela’ al concurso. Esto quedó demostrado en la emisión de este martes 5 de marzo, en la que las presentadoras sorprendieron a los televidentes al revelar la estrategia ‘Congelados’; acá le contamos en qué consiste.

Luego de que inesperadamente se cambiaran por completo los integrantes de los equipos ‘Cielo’ e ‘Infierno’, Carla Giraldo y Cristina Hurtado, dejaron sin palabras a muchos al dar a conocer que el jefe le permitiera la entrada a una persona externa a la casa, invitado que será un familiar de alguna de las celebridades en encierro.

Pero no todo es alegría, ya que los participantes deben de seguir instrucciones claras para no ser sancionados, ya que no podrán hablar ni tocar al que entre en el recinto, sin importar si las emociones los invaden por completo, durante los dos minutos que durará el personaje en el set.

La primera en entrar a la casa fue la pareja del actor Omar Murillo, Koral, misma que aprovechó su entrada para aceptarle la propuesta de matrimonio a su cónyuge, y mandarle fuertes ‘pullas’ a quienes se han ido en contra de él y dudan de sus valores, ya que para ella la única manera en la que él es ‘duro’ es en la cama.

Cabe acotar que este reality va a ‘toda mecha’, hasta el punto de que los 22 concursantes ya solo quedan 19, luego de la triste partida de los actores Naren Dayanani, Beto Arango y la comediante Johana Velandia. Precisamente Arango, ha dado de qué hablar en internet, tras su salida al ponerle un cuestionable apodo a la creadora de contenido, Karen Sevillano, a quien no rebajo de ‘villana’, por la actitud que muestra frente a la cámara.

