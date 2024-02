Koral Costa no cupo de la felicidad con el mensaje que recibió desde La Casa de los famosos

Koral Costa, más conocida en el mundo artístico como ‘Koral la diva’ es una cantante y creadora de contenido que lleva más de 15 años de relación con el actor Omar Murillo, ‘Bola ocho’, con quien ha conformado una de las parejas más sólidas y estables de la farándula nacional gracias al amor y la complicidad que dan a conocer en sus redes sociales, ya que ambos se apoyan en las buenas, en las malas y en los rumores.

Ahora que el actor es uno de los participantes de ‘La casa de los famosos’, para su esposa no ha sido fácil lidiar con la ausencia del actor, por lo que las palabras que él le dejó como mensaje en medio del programa, la llenaron de emoción y fortaleza para sentirse cada día más orgullosa del hombre que escogió como pareja. Es por ello que por medio de su cuenta de Instagram, en sus historias y en un reel, compartió sus emociones.

“Para muchos puedo sonar ridícula, pero ahora que vi a mi esposo mandándome el video de San Valentín... yo estoy celebrando que mi esposo pudo mandarme un saludo y los demás participantes a sus parejas”, comentó la cantante.

“No les puedo negar que estos días no han sido fáciles, mis amigos más cercanos lo saben, me ha hecho mucha falta, demasiada falta, me ha dado ansiedad, no he podido dormir, realmente no me dan ganas de comer”, complementó.

A los comentarios que recibe sobre lo exagerada que puede llegar a ser con la situación que está viviendo tras solo una semana de la ausencia de su esposo en la casa, la creadora de contenido explicó que “cuando creas lazos fuertes con tu pareja y logras tener una relación tan linda como la que yo he tenido donde hemos sido amigos, parceros, mis amigos saben cómo somos, no hay una relación como la de nosotros donde somos un apoyo”.

“Cuando yo a veces caigo él me ayuda a estar más fortalecida, cuando paso por momentos difíciles como todos, él me dice: tú eres una mujer fuerte y tú puedes porque hay momentos en los que me pasan cosas y me dicen, no no, dónde está la mujer fuerte que conozco, eso me hace mucha falta”, indicó Koral.

Finalmente dejó saber que escuchar la bonita manera en la que Omar Murillo habló de ella en televisión le conmovió el corazón y a pesar de la falta que él le hace, lo está apoyando tanto como él lo hace con ella.